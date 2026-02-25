Meliá gana 200,2 millones en 2025, un 23,6% más, y eleva un 2% sus ingresos hasta rozar 2.100 millones

Archivo - Meliá Hotels International - MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto consolidado de 200,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,6% respecto al año anterior, al tiempo que los ingresos consolidados se situaron en los 2.096,6 millones de euros, un 2% más que en 2024.

Los ingresos sin plusvalías se elevaron hasta los 2.077,6 millones de euros, un 3,2% más que en 2024, confirmando una tendencia de normalización saludable en el ritmo de crecimiento tras los años de fuerte recuperación post-pandemia, según ha destacado la hotelera.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 563,6 millones de euros, un 2% menos que el año anterior; mientras que el RevPAR (ingreso medio por habitación disponible) creció un 5,4% en moneda corriente y un 6,6% en moneda constante, hasta situarse en los 89,6 euros superando el desempeño medio de la industria hotelera y con una mayor contribución del incremento de precios sobre la ocupación.

Estos resultados se lograron en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales globales, pero con una demanda turística "robusta" que registró un crecimiento del PIB turístico mundial cercano al 6%, casi el doble que la economía general, según destacó el presidente y consejero delegado, Gabriel Escarrer.

"El turismo se consolida como uno de los motores más relevantes de la economía mundial", afirmó Escarrer, quien subrayó que la compañía capitalizó las tendencias priorizando viajes y experiencias, combinando crecimiento cualitativo y rentable con mayor resiliencia y responsabilidad.

Pese al impacto negativo de 12 millones de euros en el Ebitda derivado del cierre temporal por reformas integrales de hoteles clave -como Paradisus Cancún (reapertura prevista en mayo de 2026), Gran Meliá Don Pepe (octubre) y Paradisus Bali (ya reabierto recientemente)-, así como por el efecto adverso del tipo de cambio del dólar frente al euro, el balance se mantuvo positivo.

La generación de caja operativa superó los 200 millones de euros, por encima del año anterior. El beneficio por acción fue de 0,77 euros ,un 20,9% superior al 2024.

En el ámbito financiero, la deuda financiera neta se situó en 778,6 millones de euros al cierre del ejercicio, manteniendo un ratio Deuda Neta/Ebitda por debajo de 2,2 veces, en niveles saludables y consistentes con la estrategia de preservación del balance.

La compañía cerró una operación de reorganización de la práctica totalidad de su deuda mediante un nuevo préstamo sindicado de 800 millones de euros con entidades de referencia, que optimiza costes financieros (reduciendo el spread sobre tipos de referencia), mejora la estructura de vencimientos y los alinea con el crecimiento proyectado hasta 2030.

EXPANSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PORTFOLIO

Meliá alcanzó uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia en 2025, firmando 51 nuevos hoteles -todos bajo fórmulas asset light (poco intensivas en capital)- que suman más de 9.000 habitaciones en destinos demandados, especialmente en lujo y premium.

Abrió 28 establecimientos y cuenta con 83 hoteles en cartera de futura apertura. El 63% del portfolio operativo y el 78% del pipeline corresponden ya a segmentos de lujo, premium y lifestyle, donde la compañía identifica mayor potencial de valor a largo plazo.

Entre 2023 y 2026, se habrán transformado y reposicionado más de 90 hoteles con inversiones cercanas a 1.000 millones de euros, impulsando marcas como Paradisus, ME by Meliá, The Meliá Collection y ZEL (con Rafa Nadal).

Los canales propios (Melia.com, App y otros) crecieron un 7%, manteniendo cerca del 50% de la venta centralizada y reforzando la relación directa con el cliente.

El programa de fidelidad MeliáRewards se acercó a los 19 millones de miembros, representando el 86% de las reservas directas.

Otros canales evolucionaron positivamente: MeliáPro (+5%), tour operadores y agencias tradicionales/online.

PERSPECTIVAS PARA 2026

La compañía anticipa un 2026 positivo dentro del marco de normalización del crecimiento, sin vislumbrar cambio de ciclo, en línea con previsiones del World Travel & Tourism Council que proyectan un crecimiento turístico superior a la media económica hasta 2035.

El arranque del año es favorable en Canarias, Caribe y hoteles de nieve, impulsado por campañas como Black Friday (+17% ingresos) y ventas de último minuto.

Las reservas en libros superan ya un 11% las del año anterior a la misma fecha, con crecimiento en todos los segmentos, especialmente el de eventos, congresos y convenciones MICE (+10%).

Con respecto a la temporada estival en España, las reservas en libros actuales (con un crecimiento de doble dígito), anticipan una temporada de verano positiva, principalmente por la mejora de Cliente Directo (tanto cliente final como intermediario vía MeliáPro) los TTOO y el relanzamiento del Club Meliá.

La compañía sigue constatando la interesante tendencia hacia un incremento de la venta anticipada y de las reservas para la "temporada media". Por mercados, se registra un incremento de ventas en los principales mercados emisores, especialmente en España.

En nuestro país se espera que los hoteles urbanos mantengan una evolución positiva en el primer trimestre en las principales ciudades, que se benefician del sólido calendario de congresos, ferias y eventos, y de la resiliencia de la demanda de ocio urbano

En cuanto a los hoteles vacacionales vuelven a destacar los hoteles de nieve con un positivo incremento de tarifas, al igual que las Islas Canarias, y un comportamiento destacado en general de los mercados emisores británico y español.

Además, se espera un impacto muy positivo de reaperturas como Paradisus Bali, Paradisus Cancún y Gran Meliá Don Pepe, junto a al menos 30 nuevas aperturas que aportarán más de 3.500 habitaciones.

Por regiones, el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 mostraron resiliencia: positivo en España (urbanos con congresos y vacacionales en Canarias/nieve), EMEA (impulso en Reino Unido, Francia e Italia por eventos y MICE), América (sólido en Caribe, Nueva York y República Dominicana; cautela en México por seguridad pero sin impacto en hoteles) y Sudeste Asiático (crecimiento equilibrado en Vietnam, Tailandia, Indonesia con reapertura de Bali).

En Cuba, los ingresos cayeron a 11 millones de euros por crisis energética y menor conectividad aérea. situación sin precedentes ha llevado al Ministerio a coordinar un plan de contingencia para el sector, incluyendo una "compactación" de la demanda que permita cerrar algunos establecimientos, que en el caso de Meliá han sido tres hasta la fecha.

La hotelera asegura que ha reforzado sus capacidades operativas y de abastecimiento, asegurando el cuidado y experiencia de sus huéspedes teniendo en cuenta la coyuntura, y mantiene "una coordinación continua con los turoperadores y una monitorización constante de la situación, habiendo desarrollado un conjunto de medidas preventivas para minimizar cualquier tipo de impacto".