Navidad con estilo entre menús de autor, noches temáticas y música en vivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa ha presentado su propuesta para la temporada navideña, diseñada para ofrecer una experiencia de lujo relajado, alta gastronomía y entretenimiento exclusivo en su enclave privilegiado junto al Mediterráneo. Las celebraciones se extenderán desde Nochebuena hasta el Día de Reyes, con eventos destacados que combinan tradición y sofisticación.

Las festividades comenzarán la Nochebuena (24 de diciembre) con una cena íntima y sofisticada en el restaurante The Terrace Grill. El menú, que fusiona tradición con cocina contemporánea, incluirá platos como el canelón de pichón asado con grosellas y cremoso de orejones, y una crema de gamba roja con vieira pochada y caviar.

El Almuerzo de Navidad (25 de diciembre) se celebrará en Le Buffet, ofreciendo un buffet animado con una amplia variedad de estaciones gastronómicas que abarcan la cocina mediterránea, arroces, especialidades a la brasa y propuestas internacionales. El ambiente festivo estará amenizado con música jazz en directo.

La Nochevieja se posiciona como el evento central, con una celebración de gala en el Gran Salón del hotel. El espacio se transformará en un elegante casino, ofreciendo una experiencia inmersiva para despedir el año.

El menú de gala incluirá exquisiteces como una ensalada de cigala con emulsión de erizo y un solomillo a la brasa con timbal de patatas, castañas y ciruelas. La velada se completará con actuaciones musicales en vivo y un espectacular castillo de fuegos artificiales para recibir el año 2026.

El calendario festivo se prolongará hasta entrado el nuevo año con dos citas gastronómicas destacadas en el restaurante Le Buffet: el Brunch de Año Nuevo (1 de enero) y el esperado Brunch de Reyes (6 de enero).

Ambos eventos ofrecerán amplias estaciones temáticas que combinan sabores mediterráneos, mariscos frescos, cocina internacional (desde especialidades mexicanas y asiáticas hasta roast beef y kushiyati), y una cuidada selección de dulces artesanales, incluyendo el tradicional roscón de Reyes.

Ambos brunchs también contarán con música jazz en directo, ofreciendo un ambiente relajado y festivo para disfrutar en familia y con amigos.