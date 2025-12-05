Ocho tendencias de viaje que marcarán 2026: del turismo de fenómenos naturales a la hiperpersonalización con IA

Hiperpersonalización y turismo de fenómenos naturales, tendencias de viajes para 2026, según Evaneos - EVANEOS

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El auge del turismo de fenómenos naturales y la consolidación de la IA para una hiperpersonalización de itinerarios, son algunas de las tendencias de viaje identificadas por la plataforma Evaneos para el próximo año 2026.

La plataforma subraya una búsqueda creciente de experiencias únicas, destinos alejados de las masas (como Kirguistán o Laos), y una prioridad en el bienestar y la sostenibilidad. Otras tendencias clave incluyen el aumento de las vacaciones multigeneracionales y la preferencia por el 'slow travel' con estancias más largas.

Una de las tendencias más significativas es el llamado "turismo de fenómenos naturales", que se encuentra en auge, con viajeros atraídos por fenómenos inusuales como la aurora boreal, bahías bioluminiscentes o paisajes invernales recónditos, buscando lo que consideran experiencias únicas.

La Inteligencia Artificial (IA) se consolidará en 2026 como una aliada clave en la planificación, permitiendo crear itinerarios que atiendan con gran precisión el ritmo, los intereses y los valores de cada viajero. Evaneos destaca que esta consolidación requiere la incorporación de un control humano para aportar el conocimiento cultural, los matices emocionales y los consejos auténticos que eviten errores.

En contraposición a los lugares masificados, la búsqueda de lugares secretos y recomendaciones exclusivas dominará en 2026, con un aumento en la popularidad de destinos extraordinarios y alejados del sobreturismo, como Kirguistán, Belice o Laos.

BIENESTAR, FAMILIAS Y SOSTENIBILIDAD

La longevidad y el bienestar físico y mental influirán fuertemente en las decisiones de viaje, priorizando la relajación y el desarrollo personal. Los retiros de yoga, los viajes de mindfulness y las aventuras conscientes se perciben como una inversión a largo plazo en salud y paz interior.

En el ámbito familiar, las vacaciones multigeneracionales experimentarán un aumento, aprovechando el tiempo juntos. Esta tendencia, que ya observó un aumento del 30% en viajes grupales a medida para familias, libera a los padres de parte de la carga y fomenta nuevos vínculos intergeneracionales.

El 'slow travel' se consolida, con viajeros que optan por estancias más largas y viajan con menor frecuencia, motivados por el deseo de sumergirse profundamente en la cultura local, el auge del trabajo en remoto (trabacaciones) y la creciente conciencia medioambiental.

Finalmente, la sostenibilidad se vuelve un factor cada vez más importante, con un interés creciente por el bajo impacto de los viajes, las experiencias locales y el apoyo a las comunidades, siendo una prioridad para casi la mitad de las familias (48%).

Los alojamientos originales y únicos, como cúpulas de cristal y yurtas remotas, también son tendencia, impulsados por las redes sociales que animan a compartir lugares inspiradores e inolvidables.