Sobrino (Palladium): "No somos un crucero que se pueda mover; nuestra única defensa es la diversificación"

Esús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group - PHG

Moviliza 1.100 millones en inversiones hasta 2029 y acelera su salto a Asia tras un 2025 de "normalización"

Cuatro nuevas aperturas previstas para 2026: The Site Ibiza, BLESS Hotel Barcelona, Only YOU Hotel New York y Palladium Hotel Peñíscola

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Palladium Hotel Group, la cadena hotelera de la familia Matutes, ha cerrado 2025 con un volumen de negocio gestionado de 1.162 millones de euros, un crecimiento del 2% en términos comparables reforzando una estrategia orientada a eficiencia, rentabilidad y evolución cualitativa del producto. Estos datos reflejan la transición del sector hacia una fase de moderación tras los años de euforia postpandemia.

En un entorno marcado por la depreciación del dólar y eventos climáticos, la compañía activa ahora un ambicioso plan de expansión internacional respaldado por más de 1.100 millones de euros en inversiones comprometidas por los propietarios de sus activos.

El consejero delegado de Palladium, Jesús Sobrino explica en entrevista con Europa Press que 2025 "nos ha puesto a prueba" y ha marcado el fin de los crecimientos orgánicos superiores al 10%. "Entramos en una fase de normalización donde el turismo crecerá alineado con la economía", señala.

El impacto de la divisa restó 19 millones al resultado contable -dado que más del 50% de los ingresos se generan en dólares-, mientras que el huracán Melissa en Jamaica y las reformas en Punta Cana (con el 25% del inventario cerrado) frenaron el potencial en América. Aun así, Europa registró un año récord.

La respuesta estratégica pasa por tanto por la diversificación geográfica y de mercados emisores para blindarse ante la incertidumbre geopolítica. "Desgraciadamente no estamos invitados al Monopoly entre Putin, Trump y Xi Jinping", ironiza Sobrino.

"Los hoteles no somos un crucero, que se puede mover de lugar. Por ello nuestra estrategia para minimizar riesgos tiene dos pilares: diversificar las fuentes de negocio y los segmentos de clientes" explicó.

En su opinión, la evolución del canal directo, la fortaleza de nuestros programas de fidelización y el impulso de marcas con identidad propia les permite afrontar esta nueva fase de normalización "con una hoja de ruta clara".

"Creemos que 2026 no será un año de crecimiento espectacular de doble dígito, pero sí habrá crecimiento. Nuestro objetivo no es solo crecer al ritmo del mercado, sino por encima de la media del sector", explico a Europa Press

DESEMBARCO EN ASIA Y HUB GASTRONÓMICO EN IBIZA

En los últimos años, Palladium Hotel Group ha fortalecido la evolución cualitativa de su portafolio mediante nuevas aperturas, lanzamientos y reposicionamientos que afianzan su presencia en los segmentos upscale y luxury. Sobre esta base, el grupo inicia ahora una nueva fase de expansión que, en 2026, se materializa en cuatro aperturas y hasta 2029, el pipeline sumará trece nuevo proyectos.

El gran hito será la entrada en el sudeste asiático con la marca de lujo Bless Collection Hotels. El primer proyecto, firmado en Ninh Van Bay (Vietnam), será un resort de 80 villas con piscina privada que abrirá en 2027, con fases posteriores. Palladium ha establecido un equipo en Ho Chi Minh City para construir un pipeline en Tailandia, Indonesia y Singapur.

En paralelo, la compañía refuerza Oriente Medio con un proyecto en Ras Al Khaimah (Emiratos Árabes) para 2027 bajo la marca The Unexpected y acuerdos en Arabia Saudí.

En España, la joya de 2026 será The Site Ibiza, un ecosistema de lujo que transforma el antiguo Hard Rock Hotel en un destino integrado con dos hoteles cinco estrellas (The Site Hotel Ibiza y The Unexpected Ibiza) y un hub gastronómico de primer nivel: Hell's Kitchen de Gordon Ramsay, StreetXO de Dabiz Muñoz, Leña de Dani García, Coya, Sublimotion de Paco Roncero y Tatel, entre otros.

Otras aperturas confirmadas para 2026 incluyen Only YOU Hotel New York (138 habitaciones en Manhattan, primer salto internacional de la marca urbana), Bless Hotel Barcelona (119 habitaciones en Plaza Cataluña) y Palladium Hotel Peñíscola (315 habitaciones).

En el ámbito lifestyle, Only YOU Hotels continuará desarrollando su posicionamiento internacional con tres aperturas confirmadas: Venecia (162 habitaciones) e Ibiza (156 habitaciones) en 2027, así como una nueva incorporación en Madrid (74 habitaciones) planificada para 2029, con las que ampliará su presencia en destinos icónicos.

El desarrollo del segmento all inclusive avanzará de forma significativa en 2028, con la incorporación en Jamaica de 948 habitaciones, que integrará las marcas TRS Hotels y Grand Palladium Hotels & Resorts, así como el club Family Selection, y que se sumarán al complejo ya gestionado por el grupo en Montego Bay. Ese mismo año, el grupo celebrará la apertura del segundo hotel de la marca Grand Palladium Hotels & Resorts en Imbassaí, Brasil, añadiendo 208 habitaciones al complejo existente en el destino.

APUESTA POR EL LUJO EXPERIENCIAL Y FIDELIZACIÓN

Palladium acelera su reposicionamiento hacia segmentos upscale y luxury, eliminando prácticamente los hoteles de tres estrellas. "Llevamos más de diez años transformando el portfolio; priorizamos precio sobre ocupación porque es más rentable", explica Sobrino a Europa Press asegurando que el segmento del lujo un segmento más resiliente y menos afectado por las crisis.

"La evolución de este segmento confirma que nuestra estrategia fue acertada y consistente a lo largo de los años. La intención es poniendo el foco en el segmento alto y en el ingreso por habitación", afirmó.

Con un modelo asset-light --83% de hoteles propiedad de la familia Matutes y el resto de terceros--, Palladium busca "menos propietarios pero con más hoteles cada uno" por su mayor eficiencia operativa.

ESPAÑA SIGUE SIENDO PRIORITARIA.

España sigue siendo prioritaria (Costa del Sol, Mallorca, Andalucía), En 2026, el grupo inaugurará el BLESS Hotel Barcelona en Plaza Cataluña, el Palladium Hotel Peñíscola en Castellón y el ambicioso complejo The Site Ibiza, que transformará el antiguo Hard Rock en un ecosistema de lujo con un potente hub gastronómico.

También mantendrá el foco en el lujo urbano. Tras el éxito de sus marcas en Madrid -donde el hotel BLESS es el cuarto con mayor RevPAR de la ciudad-, la cadena sumará un nuevo Only YOU en la Gran Vía madrileña en 2029.

La hotelera identifica un alto potencial en la Costa del Sol (Marbella, Estepona y Málaga) y mantiene su interés estratégico por entrar en el mercado de Mallorca, donde considera que tienen cabida todas sus marcas vacacionales.