The Palace Hotel de Madrid ilumina la Navidad con cenas de gala, almuerzos musicales y una gala riojana bajo su cúpula

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

The Palace Hotel de Madrid ilumina esta Navidad con un programa festivo renovado tras su restauración, fusionando arquitectura Art Nouveau, gastronomía de alto nivel y música en vivo para despedir el año y dar la bienvenida a 2026 en un escenario icónico de la capital.

El emblemático hotel, referente de tradición y lujo, invita a vivir la magia navideña a través de cenas de gala, almuerzos buffet y una Gran Gala de Fin de Año, todo bajo la cúpula de cristal que en los años 20 albergaba los bailes más glamurosos de la ciudad.

CENA DE GALA DE NOCHEBUENA: TRADICIÓN Y SABORES ENTRAÑABLES.

La Nochebuena del 24 de diciembre se transforma en una velada inolvidable con la Cena de Gala del hotel, que desde hace décadas reúne a familias y visitantes en un ritual cargado de recuerdos compartidos.

El chef ejecutivo Nuno Matos ha diseñado un menú que rinde homenaje a los platos navideños más queridos, maridado con recomendaciones del head sommelier Gustavo García para elevar cada bocado. La noche se completa con un terceto musical en directo, envolviendo el ambiente en calidez y elegancia festiva.

El evento se celebra de 20.30 a 01.00 horas en La Cúpula Restaurant & Bar, con un precio por persona de 295 euros (IVA incluido, maridaje no incluido).

ALMUERZOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO: BUFFET Y MELODÍAS CLÁSICAS.

La celebración continúa los días 25 de diciembre y 1 de enero con almuerzos buffet que combinan gastronomía refinada y actuaciones musicales en vivo, ideales para extender la alegría de las fiestas.

La propuesta incluye miniaturas saladas, una selección de productos del mar, tierra y huerta, y una variedad de postres para un cierre dulce. Durante el Almuerzo de Navidad, una soprano, tenor y piano interpretarán villancicos clásicos, mientras que el de Año Nuevo evocará el Concierto de Viena con piezas festivas que crean un ambiente mágico.

De 13.30 a 16.30 horas en La Cúpula, con tarifa de 295 euros por persona (IVA incluido).

GRAN GALA DE FIN DE AÑO: 'UNA MIRADA A LA RIOJA' EN ESTILO AÑOS 20.

El clímax llega con la Gran Gala de Fin de Año, que revive el glamour de la década de los 20 bajo la cúpula de cristal, con decoración espectacular, música en vivo, actuaciones sorpresa y cotillón hasta la madrugada.

El menú, titulado 'Una Mirada a La Rioja', es obra de los hermanos Ignacio y Carlos Echapresto, chef y sumiller del restaurante Venta Moncalvillo (dos estrellas Michelin). Cada plato reinterpretará tradiciones riojanas con un toque actual, acompañado de vinos y champán seleccionados.

La cena de gala se desarrolla de 20.30 a 04.00 horas, con un precio de 975 euros por persona (IVA incluido), mientras que el cotillón, de 23.30 a 04.00 horas, cuesta 325 euros por persona (IVA incluido).

CHURROS DE SAN GINÉS: UN TOQUE MADRILEÑO BAJO LA CÚPULA.

Para endulzar las fiestas, The Palace Hotel ofrece auténticos churros con chocolate de San Ginés, recién hechos y servidos con chocolate caliente cremoso, del 25 de noviembre al 7 de enero bajo el glamour de La Cúpula.

Con esta programación, el hotel se posiciona como el epicentro de las celebraciones navideñas en Madrid, fusionando historia, lujo y emoción en un 2025 que se despide con brillo.

Pasar las Navidades en Madrid se convierte en una experiencia única al alojarse en The Palace Hotel . Sus habitaciones y suites, recientemente renovadas, combinan la elegancia atemporal de 1912 con un estilo contemporáneo lleno de confort y sofisticación.

Una propuesta pensada para quienes viajan desde otros rincones del mundo y desean vivir la magia de la capital durante estas fechas tan especiales. Con tarifas a partir de 390 euros + 10% IVA por noche , desayuno incluido, cada estancia se transforma en un refugio exclusivo desde el que disfrutar tanto del ambiente festivo del hotel como del encanto navideño de Madrid.