The Residence by Cenizaro: turismo sostenible en paraísos insulares

The Residence by Cenizaro impulsa un nuevo modelo de lujo sostenible en Maldivas, Zanzíbar y Mauricio

The Residence by Cenizaro impulsa un nuevo modelo de lujo sostenible en Maldivas, Zanzíbar y Mauricio - GRUPO CENIZARO

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cadena de hoteles The Residence by Cenizaro está marcando un nuevo rumbo en el sector del lujo con la implementación de un modelo de turismo sostenible en sus establecimientos de Maldivas, Zanzíbar y Mauricio.

La estrategia del grupo turístico se centra en minimizar la huella humana, preservar la riqueza natural de los entornos insulares que albergan sus hoteles y asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de estos paraísos en su estado más puro.

Las iniciativas de The Residence by Cenizaro abarcan desde el fomento de la agricultura sostenible hasta la reducción de residuos, pasando por la concienciación de huéspedes y personal y el apoyo al desarrollo de las comunidades locales, culminando con la apuesta por energías renovables.

Una de las iniciativas destacadas es el proyecto 'Earth Basket', en marcha desde 2020, que impulsa la agricultura sostenible para reducir la huella de carbono y la dependencia de importaciones. Este concepto de huerto de proximidad permite cultivar frutas, verduras y hierbas locales que se utilizan en los restaurantes y el spa de los complejos. Además, el proyecto contribuye a fortalecer la biodiversidad local mediante la rehabilitación de tierras degradadas para el cultivo.

En Zanzíbar, los huéspedes pueden participar en recorridos exclusivos de 'Earth Basket', aprendiendo técnicas de jardinería sostenible y seleccionando ingredientes para sus comidas, disfrutando de una experiencia gastronómica orgánica y personalizada. The Residence Mauritius celebrará el Día de la Tierra plantando plantas medicinales para enriquecer su 'Earth Basket'.

REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y BIENESTAR ECO-CONSCIENTE.

La gestión de residuos es una prioridad para The Residence by Cenizaro. Los residuos orgánicos se compostan para fertilizar los huertos, promoviendo un ecosistema circular.

En The Residence Maldives y The Residence Zanzibar, el agua se embotella en envases de vidrio reciclables, eliminando el plástico. El hotel maldivo ha sustituido las pajitas y agitadores de plástico por alternativas de bambú, mientras que Zanzíbar ha eliminado todos los plásticos de un solo uso.

El compromiso ambiental se extiende a los servicios de bienestar. En Zanzíbar, los jabones sintéticos se han reemplazado por jabones orgánicos artesanales envueltos en hojas de plátano sostenibles. Los productos de belleza del Spa by Clarins en Maldivas son de origen vegetal, sin conservantes y con envases sostenibles.

Con motivo del Día de la Tierra, The Residence Mauritius realizará actividades educativas para niños en The Planter's Kids Club, fomentando la sostenibilidad a través de juegos interactivos. En Maldivas, el equipo de buceo ofrece presentaciones semanales sobre la conservación de los arrecifes de coral. The Residence Zanzibar organiza actividades semanales de plantación de árboles y limpieza de playas para concienciar a los huéspedes.

APOYO A COMUNIDADES Y ENERGÍA RENOVABLE.

El desarrollo de la comunidad local es fundamental para The Residence Zanzibar, que mantiene una estrecha relación con pueblos vecinos como Kizimkazi y Muyuni.

El hotel realiza donaciones regulares de calzado, libros y ordenadores a las escuelas, apoya la asistencia médica y promueve la sostenibilidad en colaboración con ONGs locales a través de iniciativas como 'Pack for Kizimkazi'. Además, el resort prioriza la contratación local, impulsando la economía regional.

Las iniciativas de The Residence by Cenizaro culminan con la adopción de energías renovables. The Residence Maldives utiliza paneles solares para generar energía sostenible en toda la isla.

The Residence Zanzibar alimenta su cocina principal y áreas de lavandería con energía solar, complementando esta estrategia con rigurosos protocolos de ahorro de agua y energía.