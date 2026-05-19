El único hotel en Europa en el que puedes pilotar un avión, está en Madrid

Novotel Madrid simulador avión - NOVOTEL

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El hotel Novotel Madrid Center ha anunciado la incorporación de un simulador de vuelo de última generación a su oferta de servicios, convirtiéndose en el primer establecimiento hotelero de Europa en ofrecer una experiencia de aviación de alta fidelidad operada por pilotos profesionales dentro de sus instalaciones.

La propuesta se basa en una réplica exacta del Beechcraft Baron G58, una aeronave bimotor referente en la aviación general, según explicó la hotelera.

El dispositivo cuenta con un panel de instrumentos totalmente funcional, sistemas de sonido envolvente que replican la acústica de cabina y tecnología de vibración para recrear la sensación dinámica de vuelo.

La dirección del proyecto señala que la iniciativa responde a una demanda creciente de "experiencias irrepetibles" por parte del viajero de lujo y de negocios.

La experiencia está diseñada para todo tipo de público, sin requerir conocimientos previos de aeronáutica. El proceso consta de un briefing técnico que es una sesión introductoria de cinco minutos impartida por un piloto real, seguida de varias opciones de vuelo.

Los usuarios pueden optar por un circuito aeroportuario (dos despegues y aterrizajes) o un vuelo libre para trazar su propia ruta.

Un piloto profesional supervisa cada sesión para garantizar el realismo técnico del ejercicio.

La instalación del simulador permite a los huéspedes acceder a una actividad de alta complejidad técnica sin abandonar el complejo hotelero.