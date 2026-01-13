Viajes en familia a medida: un nuevo modelo para responder al auge del turismo personalizado

Turismo familiar - EVANEOS

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma internacional de viajes a medida Evaneos ha anunciado el lanzamiento de 'Evaneos Family', una nueva división de negocio diseñada para capturar el crecimiento del turismo familiar, que en el último ejercicio ha experimentado un incremento del 40% en sus reservas dentro del mercado español.

La compañía busca dar respuesta a una demanda al alza de experiencias personalizadas y fuera de los circuitos tradicionales.

Según los datos facilitados por la empresa, las ventas de viajes en familia crecieron un 25% entre 2024 y 2025, destacando especialmente el segmento de familias con hijos adolescentes, que ha registrado un repunte del 50% a nivel global.

En España, este crecimiento ha sido del 30% en familias con niños y del 40% en el caso de hijos de entre 13 y 17 años.

INVERSIÓN EN PERSONALIZACIÓN E ITINERARIOS

La nueva propuesta se articula en torno a una oferta de más de 1.000 itinerarios en un centenar de destinos, gestionados por expertos locales.

El objetivo estratégico es reducir las "fricciones" logísticas y el estrés asociado a la organización de estos viajes, un factor que afecta al 30% de las familias monoparentales y reconstituidas, según las encuestas internas de la plataforma.

La co-CEO de Evaneos, Aurélie Sandler, ha señalado que el servicio ofrece una solución "llave en mano" que combina libertad y autenticidad, adaptando los ritmos de desplazamiento a la composición de cada grupo familiar.

En este sentido, la compañía apuesta por modelos como los itinerarios "en estrella", que evitan los cambios frecuentes de alojamiento para garantizar la comodidad de los viajeros.

El lanzamiento coincide con un cambio en los hábitos de consumo de las familias españolas. Según el informe de la plataforma, el 85% de los hogares españoles valora las experiencias personalizadas que se alejan del turismo de masas, reflejando una inclinación hacia el turismo consciente y el impacto positivo en las comunidades locales.