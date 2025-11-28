Burgos celebra este sábado su IX Festival Intercultural para ensalzar tradición y folclore de diferentes nacionalidades

Miembros de la organización de evento intercultural de Burgos en la presentación del IX Festival Intercultural. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Burgos celebra este sábado, 29 de noviembre, su IX Festival Intercultural, un evento ya convertido en "marca" de la capital que sirve para ensalzar tradiciones y folclore de diferentes nacionalidades y "consolidar la convivencia".

La cita se desarrollará en el Fórum Evolución este sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, bajo el lema 'Entre iguales, la belleza de ser diferente'.

Se trata de un evento que busca "mostrar el folclore, las costumbres y las tradiciones" de todas las culturas que hay en la ciudad, donde conviven personas procedentes de 140 nacionalidades y el 17 por ciento de la población es de origen extranjero.

La comunidad más numerosa es Colombia, seguida de Rumanía, Venezuela, Bulgaria y Marruecos, tal y como ha precisado del Campo, para detallar un programa que incluirá danzas del mundo, talleres, puestos informativos, gastronomía, artesanía y la entrega de premios finales.

Este año participan en la fiesta grupos locales y de otras provincias como Amigos de China de La Rioja, Grupo de Música Salam, Asociación de Mujeres de Mali, Asociación Mexicana de Valladolid o Amistad con Palestina.

También se suma a la cita Grupo de Danza Colombia Folclore, Asociación Paraguaya de Aguilar de Campoo (Palencia), Asociación de Vecinos Nuestro Barrio y el Colegio La Merced.

Las asociaciones participantes ofrecerán talleres, artesanías y productos gastronómicos que Sánchez ha invitado a la ciudadanía "a disfrutar" en la tercera planta del Fórum Evolución, con acceso libre.