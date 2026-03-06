El conflicto en Oriente Medio afecta a la seguridad turística percibida y desvía la demanda hacia Europa y Asia

Barceló Residences Dubai Marina - BARCELO HOTELS

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escalada bélica en Oriente Medio ha provocado un deterioro pronunciado en la percepción de seguridad de los destinos del Golfo, un factor estratégico que ya está redirigiendo la demanda de los principales mercados emisores europeos y de Estados Unidos hacia destinos alternativos, según un informe de inteligencia turística de Mabrian by Data Appeal (Almawave-Almaviva Group).

El análisis, que monitoriza el comportamiento de los viajeros hasta el 4 de marzo, revela que el Índice de Percepción de Seguridad (PSI) ha sufrido contracciones históricas en países que hasta ahora eran considerados referentes de estabilidad.

Tras el inicio de las operaciones militares en Irán el pasado 28 de febrero, destinos como Bahréin han visto desplomarse su índice en 81 puntos, cayendo a un mínimo de 9,6 sobre 100.

La vulnerabilidad del sector es especialmente aguda en la región del Golfo. Además de Bahréin, Omán registró un descenso de 56,7 puntos (hasta los 24,8) y Catar disminuyó 54,9 puntos (hasta los 18,4). Por el contrario, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han demostrado una mayor resiliencia; aunque afectados, mantuvieron suelos de 85,3 y 51,9 puntos, respectivamente.

El estudio advierte de un "efecto contagio" por proximidad geográfica en destinos que no participan directamente en la guerra. Jordania perdió 30,3 puntos en su nivel más bajo, mientras que Turquía cedió 25,8 puntos.

Egipto se mantiene como el menos afectado del bloque vecino, con una contracción de 7,6 puntos, aunque su demanda sigue estando "altamente expuesta" a la evolución de las alertas de viaje y la conectividad aérea.

Uno de los datos más relevantes para la economía del sector es la reacción del viajero estadounidense, identificado como el más sensible a la inestabilidad. Su percepción de seguridad sobre Kuwait cayó 87,3 puntos y sobre los EAU, 79,2 puntos. Dado el alto valor estratégico de este mercado emisor, Mabrian señala que las líneas de tendencia sugieren perspectivas de recuperación limitadas a corto plazo.

TRES ESCENARIOS DE REDIRECCIÓN DE LA DEMANDA.

La inteligencia de datos identifica tres rutas de escape para la demanda turística que abandona Oriente Medio.

La primera de ellas es el turismo de proximidad. Los viajeros europeos optan por quedarse "cerca de casa". Los alemanes están priorizando Grecia y Marruecos; los italianos derivan hacia Croacia, Noruega y España, mientras que los británicos muestran un creciente interés por Malta y Montenegro.

Además se detecta una consolidación de Asia. Así destinos como Japón, Tailandia, Vietnam y Filipinas se mantienen como alternativas sólidas, siempre que las tarifas aéreas en rutas directas sigan siendo competitivas.

Latinoamérica emerge como un polo de atracción, con Perú y Brasil ganando tracción entre la demanda francesa, italiana y estadounidense. En el mercado británico, Sudáfrica y las Maldivas ganan protagonismo.

LA SEGURIDAD COMO ACTIVO VOLÁTIL.

El director de Marketing y Comunicación de Mabrian, Carlos Cendra destaca que esta región había trabajado "meticulosamente" para posicionarse como un entorno estable, con proyecciones de crecimiento muy positivas para 2026 que ahora se ven truncadas.

"Este repentino cambio de tendencia subraya lo crucial que es monitorizar el sentimiento en torno a la seguridad, un activo estratégico pero intrínsecamente frágil y volátil", explica Cendra.

Según el experto, la prioridad inmediata para los gestores de destinos una vez amaine el conflicto será "restaurar la confianza" para recuperar una demanda que ya está buscando alternativas globales.