La Costa del Sol se vincula a una competición amateur de golf de alcance nacional en campos de referencia del destino

MÁLAGA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha asistido a la entrega de premios de las finales de los circuitos nacionales Summum, una acción en la que la entidad ha participado como patrocinador y que se ha enmarcado en su estrategia de apoyo al segmento golf. Esta colaboración ha permitido vincular la imagen del destino al cierre de una competición amateur de ámbito nacional, asociada a valores como la calidad, la planificación y la experiencia turística vinculada al deporte.

Los circuitos Summum han contado a lo largo de su desarrollo con más de 2.500 jugadores únicos, lo que ha situado esta iniciativa como una plataforma relevante de promoción dentro del ámbito del golf amateur. Las finales se han celebrado en los campos de Villa Padierna, mientras que la entrega de premios ha tenido lugar en el hotel Sol Atalaya Park Estepona, reforzando la visibilidad de enclaves y establecimientos representativos de la oferta turística de la Costa del Sol. La cadena Meliá ha participado igualmente como patrocinador del circuito, en una acción desarrollada en un marco de colaboración entre entidades y empresas del sector.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "acompañar el cierre de un circuito con este nivel de participación ha permitido reforzar el papel del golf como producto estratégico para el destino y asociar la Costa del Sol a una experiencia deportiva de calidad". Díaz ha subrayado que "este tipo de iniciativas contribuyen a proyectar una imagen coherente del destino, alineada con un turismo activo, planificado y con capacidad para generar estancias más completas".

La participación de Turismo Costa del Sol en este circuito se ha orientado a consolidar el golf como un segmento clave dentro de la oferta turística de la provincia, con un impacto directo en la desestacionalización y en la diversificación de la demanda. El perfil de jugador vinculado a este tipo de competiciones ha mostrado una alta afinidad con otros productos complementarios del destino, como la gastronomía, el alojamiento de calidad y la oferta cultural y de ocio.

Díaz ha destacado asimismo que "la colaboración con organizadores y patrocinadores ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo conjunto para seguir posicionando a la Costa del Sol como un destino líder en golf". Según ha señalado, este tipo de acciones permiten mantener una presencia constante del destino en circuitos especializados y reforzar su proyección entre públicos con un alto grado de fidelidad y prescripción.