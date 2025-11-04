Hoteleros y empresarios turísticos, entre los 100 españoles más ricos de 'Forbes' en 2025

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lista de los 100 españoles más ricos de 'Forbes' en 2025 cuenta con la presencia de un gran grupo de hoteleros, entre los que destacan las posiciones de Miguel Fluxá (Grupo Iberostar), Carmen y Luis Riu (copropietarios del Grupo Riu) y Eustasio López González (Grupo Lopesan).

Un año más, la lista 'Forbes' española está encabezada por el fundador de Inditex, Amancio Ortega, que se mantiene como la primera fortuna de España, con un capital de 109.900 millones de euros, seguido de su hija Sandra Ortega y el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino.

Dentro del sector turístico, el presidente ejecutivo del Grupo Iberostar, Miguel Fluxá, es nuevamente el primero de los empresarios hoteleros en la lista de los más ricos de España que elabora Forbes anualmente. Así, Fluxá ha ascendido hasta el noveno puesto, con una fortuna de 3.300 millones de euros, 1.300 millones de euros más que la lista del año anterior.

A continuación, la fortuna de los copropietarios del Grupo RIU, Carmen Riu y Luis Riu, ha crecido hasta situarse en los 1.500 millones de euros, lo que les permite subir hasta el puesto número 27 y 28, respectivamente. En 2025, el grupo ha culminado la fusión de sus dos principales sociedades, Riu Hotels y Hotel San Francisco, con el objetivo de simplificar su estructura y reforzar el control familia

Además, cierra el podio Eustasio López González en el puesto 37, mismo que en 2024, como dueño del 51% del Grupo Lopesan a través de la sociedad Invertur Helsan y con una fortuna de 1.300 millones de euros. Es también inversor y cuenta con participaciones en empresas como Sacyr o Delta Island SARL, esta última en Luxemburgo.

Por su parte, el propietario de Barceló Hoteles, Simón Pedro Barceló y su familia, ha descendido hasta la cuadragésima cuarta posición desde la vigésimo primera en la clasificación anterior. Así, su fortuna descendió en 500 millones de euros, hasta los 1.100 millones de euros.

Completan la lista de ricos relacionados con el sector turístico la presidenta del Grupo Piñero, Isabel García, y sus hijas, en el puesto 64, con 790 millones de euros; seguido del actual presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, y su familia, una fortuna de 450 millones de euros en la posición 66; los propietarios de Palladium Hotel Group, Abel Matutes y familia, con 600 millones de euros y el puesto 86; y el dueño de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, con una fortuna de 450 millones de euros en el puesto 98.

En total, la suma de las 100 fortunas españolas en 2025 asciende a los 258.870 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% que el pasado año.