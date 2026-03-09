Los mejores chefs de españa se reúnen en un ciclo exclusivo de alta cocina en Murcia - LA MANGA CLUB

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Manga Club ha anunciado el lanzamiento de 'Noches de alta cocina', un ambicioso ciclo de experiencias gastronómicas que reunirá a algunos de los chefs más laureados de España en el complejo murciano.

Esta serie de eventos tipo pop-up permitirá a los comensales disfrutar de propuestas exclusivas de figuras reconocidas por la Guía Michelin y la Guía Repsol, quienes tomarán las cocinas del destino durante una única velada para poner en valor el producto de proximidad y la técnica de vanguardia.

La programación arranca el próximo 12 de marzo con la participación de María Gómez, chef del restaurante Magoga (Cartagena), que cuenta con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol.

Gómez inaugurará el ciclo en el restaurante Amapola con un menú degustación que rinde homenaje a la historia de Cartagena y al producto del Mar Menor.

La velada incluirá un cóctel de bienvenida en The Last Green y un maridaje seleccionado, destacando ingredientes como el atún, el cordero lechal del Parque de Palenque y los arroces de Calasparra.

El calendario continuará el 10 de abril con Borja Aldea, del restaurante Reina XIV (Segovia), cuya cocina recupera el recetario palaciego de la corte de Felipe V con un enfoque contemporáneo.

Tras él, el ciclo recibirá el 15 de mayo a Sara Ferreres (Taller Arzuaga, Valladolid), poseedora de una Estrella Michelin y una Estrella Verde.

La programación de otoño contará con Iván Cerdeño (El Cigarral del Ángel, Toledo) el 25 de septiembre, con sus dos Estrellas Michelin, seguido en octubre por Miguel Hernández (Por Herencia) y en noviembre por Juan Guillamón (Almo), ambos referentes de la pujante gastronomía murciana.

La Manga Club, que cuenta con 13 espacios gastronómicos permanentes, busca con estas jornadas especiales fomentar la cultura de la mesa y ofrecer a sus huéspedes, así como a visitantes externos, la oportunidad de interactuar con el talento de los chefs más destacados del panorama nacional en un entorno mediterráneo privilegiado.