Nueva York revive los escenarios de 'El diablo viste de Prada' ante el estreno de su secuela tras dos décadas

Imagen de Nueva York - CAMPERDAYS

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rascacielos McGraw-Hill de la Sexta Avenida, los escaparates de lujo del SoHo y la majestuosidad del Museo Americano de Historia Natural vuelven al primer plano de la actualidad turística con el estreno, el próximo 30 de abril, de la esperada secuela de 'El diablo viste de Prada', veinte años después del debut de la cinta original.

Ante este hito cinematográfico, la plataforma CamperDays ha diseñado una ruta por los escenarios icónicos de la primera entrega que permite a los viajeros recorrer la evolución de Andy Sachs y Miranda Priestly en la capital mundial de la moda.

El itinerario arranca en Midtown Manhattan, frente a la fachada que sirvió de sede a la ficticia editorial Elias-Clarke, y continúa por el Upper East Side, donde el histórico Hotel St. Regis simboliza el universo exclusivo y aspiracional de la industria.

La ruta también incluye paradas en enclaves de contraste como el modesto apartamento de Andy en Broome Street -en el Lower East Side- y la cafetería Bubby's en Tribeca, que representan la vida personal de la protagonista frente al frenesí de las pasarelas y las galas benéficas de la revista.

Más allá del celuloide, la propuesta invita a visitar instituciones culturales de referencia como el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art (MET), famoso por albergar la prestigiosa Met Gala, y el Museum at FIT, especializado en la evolución social del diseño y los textiles.

Estos espacios ofrecen una conexión real con la historia de la alta costura, complementando el recorrido por los puentes de Central Park que sirvieron de telón de fondo a la transformación de los personajes.

Como novedad en la forma de explorar la metrópolis, la plataforma propone la opción del alquiler de autocaravanas con puntos de recogida estratégicos en Linden y Bay Shore, situados a unos 22 kilómetros de Manhattan.

Esta alternativa busca ofrecer una mayor libertad de movimiento para conectar el centro urbano con el área metropolitana, permitiendo a los amantes de la moda y el cine redescubrir Nueva York desde una perspectiva flexible y personalizada coincidiendo con este esperado regreso a la gran pantalla.