Reino Unido invierte 12 millones en impulsar el turismo receptivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agencia nacional de turismo VisitBritain acaba de lanzar una nueva campaña a nivel global de 10 millones de libras esterlinas (casi 12 millones de euros) para impulsar el turismo receptivo, aprovechando el año histórico de eventos que prepara Gran Bretaña para 2022.

Este anuncio coincide además con la eliminación de restricciones de entrada para todos aquellos viajeros vacunados con pauta completa a partir de este viernes.

El pasado 9 de febrero en Dubai, con motivo del Día Nacional del Reino Unido en la Expo de Dubai, la diputada Nadine Dorries, ministra de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte británica (DCMS), presentó la campaña de marketing internacional GREAT Britain, 'Welcome to Another Side of Britain', que en España se lanza como 'Una Gran Bretaña que no te imaginabas'.

El acto fue presentado por la presidenta de la Autoridad Turística Británica, Dame Judith Macgregor, y participaron los principales representantes del sector turístico de Reino Unido, así como de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de la India.

La campaña internacional de VisitBritain se centra en las ciudades británicas, muy afectadas por la ausencia de visitantes internacionales durante la pandemia, así como en mensajes de bienvenida y tranquilidad.

Asimismo, la campaña quiere resaltar los principales acontecimientos de este año, que atraerán al turismo mundial, como el Jubileo de Platino de Su Majestad la Reina, los Juegos de la Commonwealth de Birmingham 2022 y 'Unboxed', la celebración de la creatividad en todo el Reino Unido.

La campaña publicitaria internacional de VisitBritain comienza esta semana con una combinación de contenido audiovisual y acciones de 'branded content' centrado en las ciudades a través de los canales de las redes sociales, la publicidad digital y los medios impresos.

Este contenido también busca generar tráfico a www.visitbritain.com con ideas y enlaces a la ciudad, atracciones turísticas de la ciudad y experiencias que destaquen 'Una Gran Bretaña que no te imaginabas' utilizando el hashtag #LoveGreatBritain: desde tomar el té de la tarde en una azotea de Liverpool hasta el Festival Fringe de Edimburgo, desde navegar en jacuzzi por el Támesis en Londres hasta una degustación de ginebra en una destilería artesanal de Cardiff.

La campaña se está llevando a cabo en los principales mercados europeos, España, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos, así como en Estados Unidos, el mercado emisor de visitantes más valioso para Gran Bretaña.

También se está llevando a cabo actividad en todos los mercados internacionales de VisitBritain, utilizando el amplio alcance de sus canales propios digitales globales y de los mercados, tanto para empresas como para consumidores, y trabajando con la industria turística a nivel local en cada mercado.

IMPULSAR LAS RESERVAS

VisitBritain también está trabajando con socios como British Airways en Estados Unidos y TripAdvisor en Europa para ampliar el alcance de la campaña e impulsar las reservas.

Desde la organización se hace un llamamiento a las empresas turísticas, a las atracciones turísticas y a los destinos de toda Gran Bretaña para que se impliquen, utilizando un conjunto de herramientas gratuitas de marketing y activos de la campaña de marca que pueden descargarse del sitio web de VisitBritain.

Para impulsar el gasto, la campaña se dirige a los visitantes que, según los estudios de consumo de VisitBritain, tienen el mayor compromiso e intención de viajar al extranjero en 2022.

Más de la mitad de los viajeros encuestados por VisitBritain en 13 mercados, que tenían intención de realizar un viaje internacional en los próximos 12 meses, aún no habían reservado o decidido a dónde ir, lo que supone una valiosa oportunidad para influir en la elección del destino y en las reservas.

La campaña de VisitBritain 'Una Gran Bretaña que no te imaginabas', que se desarrollará hasta finales de marzo, forma parte de la renovada campaña GREAT del Gobierno británico.