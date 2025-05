Perfect Day Mexico: así será el nuevo mega destino de Royal Caribbean en el Caribe

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Royal Caribbean International, una de las principales navieras del mundo, ha presentado esta semana en Nueva York su proyecto más ambicioso hasta la fecha en tierra firme: Perfect Day Mexico, un nuevo destino privado ubicado en Mahahual (Quintana Roo), que abrirá sus puertas en otoño de 2027.

Este desarrollo se convertirá en la piedra angular del portafolio de destinos exclusivos de la compañía, ampliando la exitosa fórmula de Perfect Day at CocoCay, en las Bahamas. El nuevo enclave turístico, que abarcará más de 80 hectáreas en la costa mexicana del Caribe, ofrecerá una combinación de atracciones acuáticas, playas, experiencias gastronómicas y cultura local.

Entre sus principales atractivos destaca el parque acuático Loco Waterpark, que incluirá más de 30 toboganes repartidos en cinco torres, incluyendo Jaguar's Peak, la torre de toboganes más alta de América del Norte y del Sur. Además, contará con el río flotante más largo del mundo, con una duración estimada de casi una hora, y el primer tobogán sombrero del mundo, inspirado en el tradicional sombrero mexicano.

El diseño, los sabores y el ambiente del lugar de esta 'joya de la corona' de la naviera incorporarán elementos de inspiración local, ofreciendo a los visitantes una inmersión auténtica en la cultura de la región.

DESTINO MODERNO Y SOSTENIBLE.

La creciente cartera de destinos exclusivos de la marca vacacional ofrecerá más opciones para que los cruceristas experimenten lo mejor de los nuevos barcos de Royal Caribbean junto con experiencias en las costas de México, las Bahamas y el Pacífico Sur.

El presidente y CEO de Royal Caribbean Group, Jason Liberty aseguró que la naviera está comprometida en ofrecer "experiencias innovadoras que creen recuerdos inolvidables para los viajeros y valor para las comunidades que visitan".

Y es que el proyecto no solo se centra en la construcción del parque temático, sino que también contempla un esfuerzo conjunto con el gobierno y la comunidad local para desarrollar un destino moderno y sostenible.

El desarrollo está alineado con el compromiso SEA the Future de Royal Caribbean Group, que busca ofrecer las mejores experiencias vacacionales de manera responsable, cuidando el planeta, impulsando a las comunidades y promoviendo la innovación.

Se estima que Perfect Day Mexico y el Royal Beach Club Cozumel, otro proyecto en desarrollo de la compañía, generen alrededor de 3.000 empleos, tanto durante la fase de construcción como en la operación. Se prevé que este proyecto impulse el crecimiento del turismo en México, con la previsión de que el destino traiga el doble de visitantes a Costa Maya para 2027.

La naviera prevé que para 2027, el 90% de sus cruceristas en el Caribe visitarán Perfect Day at CocoCay o Perfect Day Mexico.

"El nuevo Perfect Day Mexico es más grande y ambicioso que cualquier otra experiencia que hayamos creado hasta ahora. Estamos convencidos de que se convertirá en el destino vacacional ideal para las familias", afirmó Michael Bayley, presidente de Royal Caribbean International.

Bayley subrayó que el viajero actual busca mucho más que un simple lugar donde alojarse: "Hoy los turistas quieren vivir experiencias, y las familias desean compartirlas juntas". En ese sentido, describió a Royal Caribbean como una marca diseñada en torno a la diversión y el entretenimiento familiar, con propuestas pensadas para crear recuerdos compartidos entre generaciones.

LA TORRE DE TOBOGANES MÁS ALTA DE AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR.

El destino, que abarca más de 80 hectáreas en la costa caribeña de México en Mahahual, abrirá sus puertas en el otoño de 2027. Inspirado en el éxito obtenido en Perfect Day at CocoCay en las Bahamas que abrió en 2019, este nuevo parque de México también combinará experiencias de emoción con relajación.

Perfect Day Mexico contará con siete vecindarios temáticos, incluyendo experiencias como Loco Waterpark, con más de 30 toboganes acuáticos a través de cinco torres, incluyendo la torre de toboganes acuáticos más alta de América del Norte y del Sur, Jaguar's Peak, con más de 30 metros de altura.

El centro contará con el tobogán acuático más largo del mundo, el río flotante más largo del mundo de casi una hora de duración y el primer tobogán sombrero del mundo, inspirado en el icónico sombrero de México. También habrá piscinas de aventuras, una piscina de olas y toboganes para niños pequeños.

El macro complejo incluirá una gran piscina infinity de más de 9.000 metros cuadrados y la Splashaway Bay más grande de Royal Caribbean para niños pequeños.

El Hideaway será un área solo para adultos con piscina de entrada tipo playa, bar en la piscina, DJ y cabañas y la zona de Costa Beach Club ofrecerá playas de arena blanca, una piscina infinita climatizada y restaurantes premium para una experiencia exclusiva.

Para relajarse la zona de Chill Beach Norte y Sur con más de 3 kilómetros de playas de arena blanca y para animarse Fiesta Plaza un área con música, baile y el bar Tipsy Sombrero, que alberga el sombrero más grande del mundo.

El destino contará con 12 opciones gastronómicas de inspiración regional, la mayoría incluidas, y 24 bares, incluyendo seis bares en la piscina. La cultura mexicana estará presente con actuaciones de mariachis, instalaciones artísticas y artesanos locales.

'Perfect Day Mexico' será accesible para los huéspedes en itinerarios del Caribe Occidental que zarparán desde Galveston, Nueva Orleans y todos los puertos base de Florida. Los itinerarios estarán disponibles para reservar este mismo otoño.

NUEVOS DESTINOS EXCLUSIVOS.

La estrategia de destinos privados se ampliará en los próximos años con la apertura del Royal Beach Club Paradise Island en Nassau (Bahamas) en diciembre de 2025, y del Royal Beach Club Cozumel en 2026, ambos con ofertas de playa, gastronomía y actividades culturales y de aventura.

En 2027 también se inaugurará un exclusivo destino en la isla de Lelepa (Vanuatu), en el Pacífico Sur, que será el primero de Royal Caribbean en el hemisferio sur y ofrecerá una experiencia profundamente conectada con la cultura local y la naturaleza de la región.

Estos nuevos destinos se suman a Perfect Day at CocoCay en las Bahamas y Labadee en Haití, fortaleciendo la oferta de Royal Caribbean en experiencias vacacionales a lo largo de todo el mundo.

La expansión en tierra se complementa con la renovación de la flota marítima. Tras el lanzamiento del Icon of the Seas -el crucero más grande del mundo- en 2024, la compañía incorporará en julio de 2025 el Star of the Seas, seguido por el Legend of the Seas en 2026. Ambos serán parte de la revolucionaria Clase Icon, enfocada en vacaciones multigeneracionales con una amplia gama de atracciones y experiencias a bordo.

Con más de 7 millones de pasajeros anuales, 28 barcos en operación y cuatro más en construcción, Royal Caribbean apuesta por un modelo de crecimiento sostenido, innovación turística y diversificación de destinos.

El presidente y CEO de Royal Caribbean Group, Jason Liberty, destacó la solidez del grupo en un momento clave de expansión global. "Contamos con la flota más innovadora y líder del mundo. Nuestro negocio es muy sólido y ha demostrado ser resiliente ante los desafíos del entorno", afirmó.

Liberty subrayó además que la compañía mantiene una hoja de ruta clara para los próximos años: "Entre ahora y 2028, tenemos un flujo constante de inversión y crecimiento, lo que nos permite seguir desarrollando experiencias vacacionales únicas tanto en el mar como en tierra firme".