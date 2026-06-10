Alejandro García dice adiós a 'El inmortal' con su temporada 3, pero deja la puerta abierta: "Se podrían hacer seis" - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alejandro García retoma su papel de Jose Antonio en la tercera y última temporada de 'El inmortal', que llega este jueves 11 de junio a Movistar Plus. Y pese a que los nuevos capítulos ponen el cierre a la de la serie inspirada en la historia real de Los Miami, el actor no cree que sea un desenlace definitivo. De hecho, García deja abierta de par en par la puerta a nuevas entregas: "Si alguien quisiera podría hacer seis temporadas y ningún espectador se quejaría".

"No sé si sería conmigo, sería con La Rubia o con los hijos que tenga dentro de 20 años, pero creo que hay series que conectan y esta es una de ellas", ha afirmado García en una entrevista concedida a Europa Press en la que también admite que "desgraciadamente hay cosas que son verdaderamente conclusas".

"Pero 'El inmortal' es uno de esos proyectos que no lo serán y siempre lo recordaré así. Y si dentro de diez años se ha terminado finalmente aquí seguiré diciendo: 'Yo no tenía claro que se iba a acabar'", ha proclamado.

En cuanto a la trama de esta última entrega de la ficción, el interprete asegura que el guion ya le pareció "impresionante" y que ahora, plasmada en pantalla, después de verla pensó: "Madre mía, vuelve a funcionar". "Terminar como estamos terminando, haciendo una serie tan potente, tan interesante y emocionante, es el mejor final que se le puede dar a la serie", coincide Jon Kortajarena, que vuelve a dar vida a Caballero.

Por su parte, María Hervás, presente también desde la primera temporada como Isabel, la pareja de Jose Antonio, ha admitido que se ha quedado con ganas de "haber explorado más el poder" de su personaje y "no tanto el sufrimiento sino el poder que ella hubiese podido llegar a tener", así como "el descontrol".

En cambio Carlos Scholz, que se incorpora a esta temporada final de la ficción, el viaje, aunque corto, ha sido "intenso". "Yo he llegado para cerrarla", ha reconocido el actor de series como 'Entre tierras' o 'La vida breve'. "Me siento muy orgulloso de que me hayan llamado para esta última temporada y la verdad es que ha sido un viajazo", ha destacado.

¿UN SPIN-OFF DE LA RUBIA?

Para Teresa Riott, quien interpreta a La Rubia, la nueva líder tras la retirada de José Antonio, el final de 'El inmortal' "ha sido un poquito agridulce" ya que supone "despedirse de un proyecto" que la ha acompañado durante algunos de los años más importantes de su carrera.

"La actriz que soy hoy ha crecido aquí", ha afirmado antes de señalar que, más allá de echar de menos a sus compañeros, lo que realmente va a extrañar son "los 'lookazos' de La Rubia". "Yo no me atrevo ni de coña a ir así por la calle y era ponerme eso y me sentía con una energía y un poder...", ha confesado Riott.

En todo caso, y sobre la posibilidad de ampliar el universo de 'El inmortal' desde otra perspecdtiva, García aseguraba entre risas que "no he dejado de oír hablar sobre un spin-off de La Rubia". "Yo eso lo he escuchado y no sé quién lo cuenta, porque yo no lo cuento y Teresa tampoco, pero yo estoy con un compañero de profesión y me pregunta: 'Oye, pero el spin-off de La Rubia y tal...' Yo creo que lo pide a gritos, la verdad, ese es mi punto de vista", ha dicho García.