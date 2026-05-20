Anna Castillo protagoniza Se tiene que morir mucha gente: "El acceso a la salud mental es para unos pocos privilegiados" - EUROPA PRESS

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 21 de mayo llega a Movistar Plus+ 'Se tiene que morir mucha gente', serie creada por Victoria Martín y basada en su novela homónima. Protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, la ficción sigue a Bárbara quien, enganchada a las benzodiacepinas, convive con su frustración vital y con dos amigas que están tan perdidas como ella.

"El acceso a la salud mental es para unos pocos privilegiados", sentencia Anna Castillo en una entrevista concedida a Europa Press en la que destaca que "si desde la base no se pueden tratar ciertos temas" resulta "bastante fácil y lógico" que "la gente busque refugio en la automedicación". "O en ir directamente a un psiquiatra que te inhabilite las emociones para poder seguir adelante", señala la actriz, que protagoniza la serie dando vida a Bárbara.

"No me parece buena idea, en general, que la gente abuse de los medicamentos y de los ansiolíticos, pero es que hay pocos recursos. La gente no puede acceder a una terapia asequible", denuncia la actriz ganadora del Goya por 'El olivo' señalando que es un problema "estructural". "Y que tiene que ir con la educación de que son adictivas estas pastillas", apostilla Laura Weissmahr. En la serie, la actriz encarna a Macarena, quien repite en más de una ocasión a su amiga Bárbara que tener problemas de salud mental no es excusa para su narcisismo.

LA FINA LÍNEA ENTRE AUTOCUIDADO Y EGOÍSMO

'Se tiene que morir mucha gente' aborda, en clave de humor negro, la tendencia hacia el individualismo bajo el discurso del autocuidado y la salud mental. Victoria Martín, creadora de la ficción, señala que, a pesar de que los personajes "se tapan mucho y no quieren enfrentarse a lo que verdaderamente son", realmente "se necesitan entre ellos". "Yo creo que necesitamos al otro, es así", sentencia Martín, cocreadora del pódcast 'Estirando el chicle'.

"Hay una parte del autocuidado y de pensar tanto en nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos, que es como: 'Mira, mejor no te conozcas, no rasques ahí porque es peor'", bromea Martín. "Y no nos cuentes esto de que te tienes que empezar a priorizar, porque llevas priorizándote toda tu vida", añade Nacho Pardo, que debuta dirigiendo la serie junto a Sandra Romero ('Los años nuevos', 'Por donde pasa el silencio') y la propia Martín, que apostilla entre risas: "Pero si tú egoísta has sido siempre. La gente que dice que se está priorizando, ¿no creéis q son las peores personas?"

"Hay mucho peligro en esta tendencia a priorizarse constantemente", avisa Castillo. "Yo entiendo que todo el mundo necesita cuidarse de la manera que necesite, pero que eso no nos haga perder la empatía con el resto", apunta la actriz, que en 'Se tiene que morir mucha gente' vuelve a compartir elenco con Macarena García tras 'La llamada' y 'Paquita Salas'.

En la serie, García interpreta a Elena quien, a punto de dar a luz y convertirse en madre, "ni siquiera se había planteado si quería serlo de verdad o no", explica la actriz. "Es una realidad como cualquier otra y creo que es importante poder contarlo", asegura la protagonista de 'La mesías'. "Elena tiene dudas pero, ¿quién no tiene dudas en la vida? ¿Quién tiene claros sus sentimientos siempre?", plantea Martín.

Ficciones como 'Yo siempre a veces', que compitió junto a 'Se tiene que morir mucha gente' en la sección oficial de Canneseries, o la película 'Salve María', protagonizada por Laura Weissmahr, ejemplifican una tendencia en el audiovisual español a abordar la maternidad desde nuevas perspectivas. En este sentido, Martín recalca la importancia de que "existan productos culturales que muestren que las personas son diversas y tienen diferentes formas de sentir y pensar".

Weissmahr rescata una de las frases que dice la protagonista de la serie, "Yo no tengo putos sueños", para reflexionar sobre una frustración vital que, asegura, es transversal más allá de la generación milenial. "Esta cosa de 'Tú puedes ser lo que tú quieras, cualquier cosa que te propongas' es una idea yanqui que nos han vendido y que no es verdad", sostiene.

"Poder poner nombre a muchos problemas de salud mental es muy importante, pero también siento que qué injusto para las generaciones anteriores, que ni siquiera podían plantearse la depresión porque tenían que seguir hacia adelante y ya", reflexiona Castillo.

EL ESTIGMA HACIA LAS MUJERES EN LA COMEDIA

"Hasta hace poco se decía que lo que las mujeres hacíamos en comedia era dar chapas y hablar de feminismo y de la regla", sostiene Martín, añadiendo que todavía queda trabajo por hacer respecto a la falsa noción de que "por el hecho de ser una mujer solo interesas a mujeres". "Una mujer puede ser tan divertida o tan poco divertida como un hombre", sentencia.

"Eso pasa al final en todos los ámbitos de la cultura, que parece que lo que está hecho por hombres es universal y lo que está hecho por mujeres es un género menor", apostilla Pardo. "Además, aunque estuviera hecho para mujeres, sois más de la mitad de la población... Quiero decir, que lo del género menor también es bastante gracioso", apunta.

'Se tiene que morir mucha gente' fue, junto a 'Yo siempre a veces', una de las dos ficciones españolas que compitieron en la sección oficial de Canneseries. Junto a Castillo, García y Weissmahr, completan el reparto Sofía Otero, Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib.