El británico Simon West dirigirá 'Sin límites', coproducción de RTVE y Amazon sobre la gesta de Magallanes y Elcano

Actualizado 20/02/2020 15:44:50 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cineasta británico Simon West, responsable de filmes como 'Con Air', 'Tomb Raider' o 'Los Mercenarios 2', dirigirá la serie 'Sin límites'. Una coproducción de Radio Televisión Española (RTVE) y Amazon Prime Vídeo que relatará la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano a través de cuatro capítulos de una hora de duración y que contará con un presupuesto de 20 millones de euros, cinco por episodio.

La serie, que comenzará su rodaje a finales de este año de cara su estreno en 2021, se lanzará en completa en exclusiva en Amazon Prime Video en España, Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica y, cuatro meses después, se estrenará en TVE en España.

Durante la presentación celebrada este jueves 20 de febrero en el Cuartel General de la Armada, West ha reconocido que dirigir este proyecto es "un agran responsabilidad", al tiempo que ha asegurado que su intención es que el espectador "sienta lo que era embarcarse en un viaje así durante tanto tiempo".

"Voy a aportar todo lo que he aprendido en Hollywood a esta producción y vamos a conseguir que, además de histórica, sea una serie trepidante, entretenida, que muestre la acción y que llegue a ese público más joven", ha subrayado.

El cineasta ha matizado que la serie, que se rodará entre República Dominicana, País Vasco y Canarias, entre otras localizaciones, tendrá "similitudes" con algunas de las películas que ha dirigido porque contará con efectos especiales, explosiones y pirotecnia, además de con personajes "muy sólidos y atractivos" que "tengan alma y transmitan valores".

UN "PRODUCTO ESPAÑOL" CON "DIMENSIÓN INTERNACIONAL"

El director de Ficción de RTVE, Fernando López, ha afirmado que la participación de West dotará al proyecto de esa dimensión internacional que se pretende conseguir con esta serie, que será un "relato clásico y de aventuras" contado "de forma actualizada" con el objetivo de que los espectadores de todo el mundo "sepan apreciar lo que supuso esta aventura".

Así, ha puntualizado que será un "producto español" que tendrá como eje fundamental la España renacentista que puso en marcha proyectos de investigación, entre los que destaca esta "aventura internacional y romántica", y que contará con la participación de actores españoles e hispanos para transmitir la cultura española.

El productor de la serie, Miguel Menéndez, ha explicado que aún se están llevando a cabo las negociaciones para cerrar el elenco de actores que darán vida a los protagonistas de esta historia, aunque ha adelantado que serán nombres "de primer nivel internacional" que hablan castellano "porque esta serie se hace en español".

ROSA MARÍA MATEO: "CADA VEZ ES MÁS CARO HACER SERIES"

Por su parte, la presidenta de RTVE, Rosa María Mateo, ha destacado como principales problemas de este proyecto, seleccionado entre múltiples producciones audiovisuales, la dificultad de encontrar un guion que permitiese contar el viaje de Magallanes y Elcano sin ser aburrido, así como el alto coste que supondría rodar cada capítulo.

De este modo, ha resaltado la importancia de la alianza con Amazon Prime Video y ha afirmado que desde RTVE se está buscando coproducir más contenidos con otros países porque "cada vez es más caro hacer series y los presupuestos en televisión son muy ajustados".

A pesar de que ha reconocido no saber si el guion será "totalmente fiel a la realidad", ha asegurado que éste seguirá la historia a través de los diarios del italiano Pigafetta de una manera "amena y entretenida".

En esta línea, Menéndez ha matizado que 'Sin límites', que comenzará a rodarse entre finales de 2020 y principios de 2021, se ha nutrido de diversos libros que cuentan desde distintas perspectivas la gesta de Magallanes y Elcano, al tiempo que ha confesado que se han tomado "algunas licencias" para crear distintas tramas y situaciones dirigidas hacia el entretenimiento.

"Esta historia va más allá de las civilizaciones y de la cultura, es una historia humana de épica y emoción que vamos a contar desde el entretenimiento, que es lo que hacemos nosotros. No vamos a hacer algo histórico aburrido porque es una oportunidad única de contar algo que no conoce nadie fuera de España y no sé si será la mejor serie del mundo, pero vamos a luchar para conseguirlo", ha apostillado.

Para el jefe de adquisición de contenidos de Amazon Prime Vídeo España, Ricardo Cabornero, 'Sin límites' será una serie única que permitirá a la plataforma combinar una dimensión creativa al tiempo que estrena en su servicio un contenido "tan español e internacional".

Así, ha asegurado que está "convencido" de que será una de las producciones de las que más se hablará en los próximos años porque dará a conocer esta parte de la historia de España a todo el mundo, algo que, según ha reconocido, le ha "especial ilusión".

Cabornero ha indicado que la serie se estrenará de forma simultánea en España, Portugal, América Latina, Estados Unidos y Reino Unido, con el objetivo de afianzar la dimensión internacional de este viaje "lleno de épica, aventura y superación", y que se prevé que se lance también en otras partes del mundo, aunque aún no se ha concretado nada.

Así, tanto TVE como Amazon Prime Vídeo contarán con los derechos digitales y líneales de la producción "para llegar a todo tipo de espectadores". Y aunque durante la presentación señalaron que aún se están "negociando" los términos del estreno de la serie, la plataforma ha informado en un comunicado que 'Sin límites' se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video en España, Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica y, tras una ventana de 4 meses en el servicio de streaming, la serie se estrenará en TVE en España.

LA POLÉMICA CON PORTUGAL, UN "LIO ABSURDO"

Por otra parte, Menéndez ha aclarado que el guion de la serie, escrito por el guionista Patxi Mezcua, no tratará la polémica que existe entre España y Portugal sobre la polémica con este viaje porque "es un lío absurdo".

Sin embargo, ha reconocido que, desde su punto de vista, "no hay ninguna duda" sobre quién es el autor de esta gesta porque, a pesar de estar liderado por la "brillantes e inteligencia" de Magallanes, fue un viaje "financiado por la corona española".

"Es como si el Barça gana la copa de Europa y como Messi es el líder se dice que Argentina tuvo una participación. La expedición se financia desde España y se lidera por un portugués, pero no entramos en esa polémica", ha apostillado.

Asimismo, López, ha explicado que desde RTVE se están desarrollando más producciones basadas en este "fantástico tema que es la primera vuelta al mundo" para conmemorarla, al tiempo que ha reconocido que 'Sin límites' es el "producto rey" de este conjunto de iniciativas. "Gracias a la globalización que ha traído el consumo en plataformas, una serie es la manera más eficaz de conmemorar este evento y de volver a poner otra vez la gran tradición de RTVE de hacer series históricas", ha concluido.