Canal Historia pone en valor el papel clave de España en la independencia de EEUU en '4 de julio: una historia española' - AMC

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado, el mismo día que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia, Canal Historia estrena su nuevo documental titulado '4 de julio: una historia española'. Un filme que destapa el "casi desconocido" papel decisivo que tuvo España en la independencia de las trece colonias británicas.

Con la participación de expertos españoles e internacionales como Hugo O'Donnell, Eduardo Garrigues, Eva García, José Carlos Gracia, Kathleen Duval, Rhonda Barlow, Liz Covart y Ricardo Herrera, el documental dirigido y producido por Andrew Molina, estadounidense de origen colombiano, reconstruye "un episodio muy poco conocido en España y casi desconocido en Estados Unidos", donde, asegura Antonio Ruiz, director general de AMC Global Media España, "se ha ocultado de manera deliberada".

"Este nuevo documental original forma parte del compromiso de Canal Historia con la divulgación de la historia de nuestro país. En un aniversario tan significativo como los 250 años de la independencia de Estados Unidos, queríamos aportar una mirada que pusiera en valor el papel poco reconocido que España desempeñó en uno de los grandes hitos de la historia moderna", apunta Ruiz que asegura que "sin la intervención de España no hubiera sido posible la independencia de las 13 colonias".

El documental, de una hora de duración, se estrena en exclusiva en el mismo 4 de julio a las 22:00 horas y luego estará disponible bajo demanda. '4 de julio: una historia española' reconstruye la compleja red de diplomacia secreta y apoyo encubierto al inicio de la rebelión, así como la decisiva intervención militar posterior de la Corona española para apoyar a los sublevados frente al Imperio Británico.

En el contexto geopolítico de 1776, cuando las Trece Colonias luchaban por su independencia rodeadas por territorios españoles. Bajo el reinado de Carlos III, España vio en este conflicto una oportunidad para debilitar a su gran rival, Gran Bretaña y, tras la Guerra de los Siete Años, recuperar Florida, Menorca y Gibraltar.

Unas negociaciones en París, entre los representantes de las 13 colonias, Benjamin Franklin, Silas Deane y Arthur Lee y el embajador español en París, el Conde de Aranda, sentaron las bases para que la Corona española ofreciera ayuda.

España no solo envió armas, pólvora, uniformes y recursos, sino que acabó declarando la guerra a Gran Bretaña, interviniendo militarmente en América (Florida, Luisiana, Misisipi, Caribe, y Golfo de México) y en Europa (con el conocido como "Gran Asedio de Gibraltar", reconquista de Menorca, y amenazando las propias costas británicas y sus rutas comerciales oceánicas), dispersando, decisivamente, las fuerzas del Imperio Británico.

EL CONDE DE ARANDA, BERNARDO DE GÁLVEZ O DIEGO DE GARDOQUI

Entre los protagonistas españoles de este episodio que cambiaría el curso de la historia destacan el Conde de Aranda, impulsor del apoyo español desde la corte y negociador con los enviados estadounidenses; Diego de Gardoqui, que envió de manera encubierta suministros clave para los rebeldes; Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana y figura clave en la derrota británica en el Golfo de México; o Luis de Córdova, que asestó el mayor golpe logístico de su historia hasta la fecha a la Marina Real Británica.

La producción también aborda cómo Estados Unidos no reconoció el apoyo español ni la deuda contraída. Aunque su papel fue fundamental, España tardó siglos en recibir reconocimiento. En 2014, el Congreso de Estados Unidos nombró a Bernardo de Gálvez Ciudadano Honorario, uno de los mayores honores del país, que solo se ha concedido a ocho personas en toda la historia. El historiador estadounidense Thomas E. Chávez resumió en su obra académica la importancia de estos hechos: "Sin la ayuda española, las trece colonias americanas no habrían podido lograr su independencia de la Corona británica".

"CUANDO EL PUBLICO CONOZCA ESTA HISTORIA, SE VA A ENAMORAR DE ELLA"

El documental tiene como objetivo claro dar a conocer una página olvidada de la historia común entre España y Estados Unidos, en un día tan importante como el de la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, contribuyendo a completar el relato de sus propios orígenes y fortalecer lazos entre las dos naciones.

"Cuando el publico conozca esta historia, no le va a quedar más remedio que enamorarse de ella", afirma Eva García, presidenta de The Legacy y autora de '1776 - We The Hispanics'. Ella es una de las voces expertas que participan en el documental que también cuenta con con académicos e historiadores españoles de gran prestigio como Hugo O'Donnell, Duque de Tetuán, comandante de Infantería de Marina y miembro de la Real Academia de la Historia; Eduardo Garrigues, embajador de España y autor de las novelas 'El Misisipi en llamas' y 'El que tenga valor que me siga'; y José Carlos Gracia, divulgador y creador de 'Memorias de un tambor'.

También participan expertos internacionales como Kathleen Duval, profesora de Historia de la Universidad del Norte de Carolina y ganadora del Premio Pultizer; Rhonda Barlow, Research Associate del Massachusetts Historical Society; la historiadora Liz Covart; y Ricardo Herrera, historiador del US Army War College.

Además, después del estreno del documental, Canal Historia emitirá, por primera vez en televisión, a las 22:55, el documental 'We the Hispanos'. La película de José Luis López-Linares explora la profunda huella hispana en la historia y cultura de Estados Unidos, desde las primeras expediciones españolas hasta hoy. Destaca figuras como Francisco Vázquez de Coronado, María Jesús de Ágreda y Junípero Serra y pone en valor cómo el legado de España, a menudo olvidado, influyó en el mestizaje cultural, la música, las misiones e incluso las tradiciones ecuestres que conectan los charros con los vaqueros.