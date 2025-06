Clara Galle protagoniza 'Olympo': "Las redes sociales han hecho que una imagen tenga más valor que la propia realidad"

- El reparto de la nueva ficción de Netflix asume las comparaciones con 'Élite': "Cualquier serie de jóvenes se va a comparar con ella"

El próximo viernes 20 de junio llega a Netflix 'Olympo', una serie sobre jóvenes y ambiciosos atletas que conviven en un centro de alto rendimiento donde llegar a ser el mejor lo es todo. Reflexionando sobre la obsesión por tener el físico perfecto y las expectativas que pesan tanto sobre hombres como sobre mujeres, Clara Galle, protagonista de la ficción, señala que "las redes sociales han hecho que una imagen tenga más valor que la propia realidad".

"Ahora el valor que tiene una imagen es inmenso", ha declarado la intérprete en una entrevista concedida a Europa Press, avisando además de cómo las redes sociales pueden llegar a ser una "herramienta muy peligrosa", sobre todo en lo que a salud se refiere. Así, la actriz observa que actualmente mucha gente se dedica "al contenido 'fitness'", subiendo en sus cuentas consejos e informaciones que pueden resultar "totalmente contradictorios".

En este sentido, María Romanillos, que en la ficción encarna a Nuria, la compañera de natación sincronizada y mejor amiga del personaje de Galle, apunta lo "complicado" que puede resultar "transmitir un mensaje de forma correcta", así como establecer "la línea roja entre lo sano y lo obsesivo".

"Realmente hay mucha confusión y creo que tomarnos a pecho las redes sociales es lo más erróneo que podemos hacer. Cada uno tiene su cuerpo y cada uno debe escucharse realmente y su situación y su contexto", opina Galle, que aboga ante todo por "el equilibrio". A su parecer, las redes sociales invitan a "estar comparándote" y eso da como resultado una "insatisfacción total".

Hablando sobre lo que socialmente se considera un cuerpo perfecto y los prejuicios, Galle, que recientemente en su paso por el programa de televisión 'La Revuelta' se mostraba orgullosa de verse fuerte aun cuando a las mujeres se les dice que deben estar delgadas, reivindicaba la presión que sufren también los hombres respecto al físico. "Me he dado cuenta, viendo a mis compañeros y observando, que la obsesión con la imagen, con lo que uno come, con lo que uno deja de comer, también está en ellos, porque ahora también se les señala mucho", explica la actriz.

Según la intérprete, quizá en el caso de las mujeres esta es una problemática que se lleva exponiendo cierto tiempo, por lo que "hay más pasos dados" pero conviene darse cuenta también de la presión que los hombres enfrentan por "verse perfectos y musculados", así como dentro de lo considerado como "masculino".

"EL 'DOPING' EN EL DEPORTE ES UNA REALIDAD"

Para Agustín Della Corte, una "de las cosas más interesantes" que tiene la serie es que "deja ver una parte del deporte a la que el público generalmente no tiene acceso", que es la relacionada precisamente con toda la "presión, lo que se vive detrás, el compromiso y el sacrificio" y cómo se ponen en juego a veces "las amistades y los vínculos".

Por otro lado, 'Olympo' incluye una trama central en torno al dopaje y si bien los protagonistas recalcan el carácter ficticio y dramatizado de la serie, admiten que se trata de algo que ocurre de verdad. "Al final el 'doping' en el deporte es una realidad y negarlo es una tontería", sostiene Gallego, añadiendo que eso no quiere decir que se dé siempre.

"Es guay que en una serie de deporte se hable del tema y de las consecuencias también, porque sí, vas a rendir como nunca, pero lo que te quita es mucho más", valora el actor, poniendo el foco en los efectos negativos del dopaje.

LA NUEVA 'ÉLITE'

Cabe recordar que prácticamente desde su primer adelanto, 'Olympo' ha sido comparada con otra ficción de Netflix, 'Élite'. Como señala Galle, esto "tiene sentido" ya que no solo comparten el concepto de reunir a varios jóvenes en un mismo centro, uno educativo y otro deportivo, sino que al final se trata de "una creación de la misma productora".

"Honestamente creo que cualquier serie de jóvenes que se haga se va a comparar con 'Élite', pero es que 'Élite' fue algo muy grande", opina Romanillos. La intérprete considera que la gente que vio esa ficción verá también 'Olympo' pero, mostrándose de acuerdo con su compañero de reparto, Nuno Gallego, remarca que "va dirigida a otro público".

En todo caso, y siempre haciendo hincapié en que son ficciones diferentes, el reparto de 'Olympo' no se siente especialmente molesto con la comparación. "A mí me gusta muchísimo que digan que es el nuevo 'Élite', porque si realmente esa es la impresión que está dando desde el principio, es que hay una motivación por verlo", razona Galle.

'Olympo' está dirigida por Marçal Forès, Daniel Barone, Ibai Abad y Ana Vázquez a partir de un guion firmado por Abad, Laia Foguet y Jan Matheu. Junto a los ya mencionados Galle, Romanillos, Gallego y Della Corte, completan el reparto de la ficción Nira Osahia, Martí Cordero, Najwa Khliwa y Juan Perales, entre otros.