Damian Marcano dirige 'Bass Reeves', serie sobre el primer sheriff negro: "En EE.UU. sigue existiendo división racial"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Hombres de Ley: Bass Reeves' es la nueva serie producida por Taylor Sheridan, creador de la popular 'Yellowstone'. El proyecto se estrena en SkyShowtime este lunes 18 de diciembre y lleva a la pequeña pantalla la historia del primer sheriff negro al oeste del Misisipi en la segunda mitad del siglo XIX. "En Estados Unidos aprendes que sigue existiendo una división racial. Y en otros lugares del mundo, también", expone el director de la serie, Damian Marcano, que considera que, casi dos siglos después, la sociedad aún se enfrenta a los mismos problemas.

En este sentido, el cineasta señala que es fácil extrapolar escenas de 'Hombres de Ley: Bass Reeves' al presente. "Definitivamente, hay un tono y situaciones que te llevan a conectarla con la cultura y con el mundo actuales", se lamenta. "Es obvio que esos temas todavía nos afectan a día de hoy. Así que los hemos explorado", reconoce Marcano en una entrevista concedida a Europa Press.

"Es realmente interesante ver nuestra naturaleza humana y darse cuenta de que, ciento cincuenta años después, algunas de estas mismas cosas siguen ahí", sentencia al respecto. Para el director era muy importante llevar a cabo un proyecto sobre la figura de Bass Reeves. "Todas las historias que he visto sobre Estados Unidos en aquel período generalmente muestran a los negros como simples esclavos. Nunca hay historias de triunfo como esta", sugiere.

"Bass Reeves fue un hombre negro con una pistola y una placa, y no he visto mucho de eso antes. Así que me atrajo", afirma Marcano. A la temática de la serie se unía el hecho de que fuese un western. "Los westerns han resistido al paso del tiempo porque captan a estos tipos con sus grandes credos, formas de ser y sus pasiones. Y son geniales. Van a caballo y tienen armas y todo eso. Es como el tipo más antiguo de película de acción que se puede hacer", menciona.

A su vez, Marcano recuerda que el rodaje fue muy complejo. "He dirigido bastante y casi siempre se trata de encontrar la verdad o la honestidad de los actores en el momento en que actúan uno frente al otro. Pero esto implicaba que los actores actuaran juntos mientras galopaban a caballo y disparaban armas al mismo tiempo. Yo tenía que cubrir eso. Además, tuve que hacerlo en el estado de Texas durante los primeros seis meses del año en los que vi todo tipo de clima posible, desde tornados hasta nieve... Por decirlo de manera simple, fue muy, muy difícil", indica el director.

EL RENACIMIENTO DEL WESTERN

Ante el incremento de popularidad del género western en los últimos años, Marcano apunta a Sheridan como uno de los principales responsables. "Creo que ha hecho cosas bastante buenas y que la gente que lo ha visto se ha unido a ello. La temática de superhéroes siempre funciona pero he de decir que, al hacer 'Hombres de Ley: Bass Reeves' y pasar seis meses en Texas, adquieres perspectiva de otras partes de este país", comenta.

"Son americanos. Aman a su país. Están orgullosos. No tiene absolutamente nada de malo. Y creo que representan una proporción mayor de este país de lo que la gente quisiera admitir. Así que siempre habrá público para cualquier cosa que pueda ser patriótica. Y estos westerns son una forma de darles un poco de ese orgullo", concluye el cineasta. 'Hombres de Ley: Bass Reeves' se estrena en SkyShowtime el 18 de diciembre con una nueva entrega cada semana en la plataforma.