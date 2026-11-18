1135168.1.260.149.20261118181221 Archivo - Diego San José: "Me da mucha pena que incluso los partidos de izquierda tengan miedo a hablar de subir los impuestos" - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 19 de noviembre llega a Movistar Plus la segunda temporada de 'Celeste', la serie creada por Diego San José, dirigida por Elena Trapé y protagonizada por Carmen Machi. En esta nueva entrega, ambientada tres años antes de la primera temporada, la inspectora de Hacienda interpretada por Machi investiga a Bautista 'el Chivo' Figueroa, un delantero argentino del Madrid. Una trama que combina thriller, comedia y drama íntimo para explorar el desgaste del matrimonio y confrontar la admiración que despiertan las grandes estrellas con la falta de educación tributaria de la que adolece la ciudadanía.

"Me da mucha pena que incluso los partidos de izquierda tengan miedo a hablar de subir los impuestos, que los impuestos sean un tabú", afirma San José en una entrevista concedida a Europa Press en la que lamenta que "nadie quiere hablar de subir los impuestos, cuando todos sabemos que hay situaciones de los servicios públicos que lo necesitan" ya que, de lo contrario, "vamos a perder una fuerza que hemos tenido en sanidad, en transporte... y también en la cultura".

El también creador de 'Yakarta' y 'Vota Juan', que aboga por incluir nociones tributarias en el sistema educativo, reclama que Hacienda asuma una función "didáctica", además de la recaudatoria. Pide que se explique la importancia de "tener un mayor músculo en lo público" y que se "convenza" a la ciudadanía de que "mejorar el mundo que te rodea mejora el tuyo".

LA FUNCIÓN DIDÁCTICA DE HACIENDA

"Para mí, no solo se tendría que estudiar en los institutos, que sin duda, creo que la Agencia Tributaria debería tener dos funciones: la recaudatoria, que en esa se aplica, evidentemente, y la didáctica, que es la que no se aplica", expone San José, que enfacita la importancia de que los ciudadanos comprendan el significado de su contribución fiscal, señalando que es necesario que "entiendan la importancia, la utilidad y lo provechoso de esa colaboración" para mejorar la calidad de vida colectiva.

En esta misma línea, Machi señala que el desconocimiento sobre el destino de los impuestos genera frustración ciudadana: "Si tú tienes que dar un dinero y no sabes dónde va a parar, simplemente te lo quitan, eso te puede enfadar, disgustar". La actriz vincula ese desconocimiento con la atribución de responsabilidades a instituciones que no deciden el destino de esos recursos.

La ganadora del Goya por 'Ocho apellidos vascos' reconoce su propia falta de formación en esta materia y admite que "personalmente" está "muy mal educada en ese sentido". No obstante, la intérprete asegura que, tras dos temporadas de 'Celeste' encarnando a la implacable inspectora de Hacienda Sara Santano, ha aprendido "muchísimo más de gestión tributaria".

"QUIZÁ LA GENTE VOTARÍA MEJOR"

En este punto, la directora de la serie, Elena Trapé, destaca que una mejor comprensión del sistema tributario podría influir decisivamente en el comportamiento electoral de la ciudadanía y tener un impacto "en la manera en que nosotros llegamos a las urnas".

"Quizá la gente votaría mejor", afirma la cineasta vinculando así la educación fiscal con decisiones políticas más informadas. Un punto en el que coincide con San José: "Creo que falta eso. Y, como dice Elena, si lo explicamos, creo que ideológicamente mucha gente va a cambiar y puede convenir que no se termine de entender".

El creador de 'Celeste' ha criticado también la confusión generalizada sobre las responsabilidades de Hacienda, blanco de las iras de los ciudadanos en cuestiones que exceden de sus competencias. "A mí una cosa que me da mucha rabia es que mucha gente culpa a Hacienda de lo que se hace con sus impuestos", dice el guionista, que subraya que "Hacienda no elige lo que se hace con sus impuestos". "Hacienda recauda y luego eso se canaliza, pero Hacienda no es la que elige", señala.

El creador ha subrayado que la falta de explicación sobre el sistema tributario genera confusión y motiva que la ira ciudadana se dirija a la ventanilla equivocada. "Pero como no nos lo han explicado, la gente se enfada con la persona equivocada. Y no es culpa de la gente, es culpa de que no se nos ha explicado", concluye.

Los seis capítulos que componen la segunda temporada de 'Celeste' llegan este jueves 19 de noviembre a Movistar Plus. Machi encabeza de nuevo el reparto de la serie junto a Carlos Blanco, Pol López, Antonio Durán 'Morris', Aixa Villagrán, Lucas Velasco, Cumelén Sanz y Carlos Lorenzo, entre otros.

Diego San José firma los guiones de esta nueva entrega junto a Oriol Puig y Fernando Delgado-Hierro, con la colaboración de Daniel Castro, mientras que Elena Trapé se sitúa de nuevo al frente de la dirección de los seis episodios.