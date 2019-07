Las dos Españas, la del "postureo snob" y la profunda de extrarradio, chocan en 'Por H o por B', la nueva comedia de HBO

Actualizado 22/07/2019 18:17:16 CET

Manuela Burló Moreno escribe y dirige 'Por H o por B', la nueva serie de producción propia de HBO España, en colaboración con Mediapro Studio, en la que recupera los personajes de 'Pipas', su cortometraje nominado al Goya en 2014, interpretados de nuevo por Marta Martín y Saida Benzal. Diez capítulos de media hora de duración en los que las andanzas de Hache y Belén, dos jóvenes de barrio que acaban en el centro de Madrid, dan lugar a una comedia de "contrastes" que pondrá frente a frente "dos Españas": la del postureo snob propio del barrio más 'cool' de la capital y la España "profunda de extrarradio".

'Por H o por B', que se encuentra en pleno rodaje en varias localizaciones de Madrid, relata la historia de Hache y Belén, dos amigas de Parla que, tras cinco años sin dirigirse la palabra, se reencuentran en su nueva vida en Malasaña, el barrio más 'hipister' de Madrid. El contraste, entre las "moderneces" de su nuevo entorno y las dos chicas de barrio es inevitable y dará lugar a situaciones de lo más hilarantes.

"Malasaña está llena de modernas de pueblo y me apetecía fusionar esos dos mundos, la periferia con el snobismo que hay en ese barrio", afirma la directora en un encuentro con los medios durante una pausa del rodaje en la sala madrileña de conciertos La Riviera donde recuerda cómo desde que aquel corto que "se convirtió en viral y estuvo nominado a los Goya" le dio "tantas alegrías" se quedó con "el 'run-run'" de saber más de Hache y Belén.

"Y en 2015 me vinieron a buscar para hacer una serie sobre chicas y entonces me dije: 'Es el momento de retomar estos personajes'", señala Burló Moreno que confiesa que "nunca" pensó hacer una serie hasta que recibió aquella llamada y que también reconoce cierto sabor autobiográfico en esta ficción. Y es que la cineasta que vivió "durante muchos años" en el céntrico barrio de Madrid que en esta serie quiere retratar "como un personaje más". "Yo soy de un pueblo de Murcia y fui esa chica joven que, por H o por B, acaba viviendo en Malasaña y descubriendo cosas que en mi pueblo no veía", recuerda.

EL MUNDO A TRAVÉS DE H Y B

Así, de 'Por H o por B', dice Burló Moreno, es "un viaje emocional" que "mira el mundo a través de los ojos de dos chicas de la periferia" y que, sin dar lecciones, invita al espectador no solo a divertirse con los contrastes entre el "postureo hipster" y la autenticidad de dos chicas de barrio que "nunca fingen ser quién no son", sino también a "ir más allá del envoltorio y quedarse con la esencia" para demostrar que, seamos de Parla o de Malasaña, "todos tenemos más cosas en común de las que creemos". "No nos mofamos de Malasaña ni tampoco de las 'chonis', simplemente retratamos una realidad que yo experimenté y que ahora experimentan estos personajes", aclara la directora.

Una realidad que tampoco esquivará temas de plena actualidad como los problemas de los jóvenes a la hora de conseguir un trabajo estable o la "odisea" de emanciparse y encontrar piso y que, inevitablemente, pone cara a cara "dos Españas". "Hay un trabajo muy exhaustivo de ambientación para llevar a la pantalla a las dos Españas: la snob y la España profunda y para eso me ha venido muy bien venir de dónde vengo e ir a dónde he ido", insiste Burló Moreno que adelanta que los diez capítulos que componen 'Por H o por B' cuentan un desenlace pero que no es necesariamente "final definitivo".

"Hay una ventana abierta para una segunda temporada, pero a día de hoy no está decidido. Hay un final pero no es un cierre definitivo", señala la directora de esta "comedia costumbrista" en la que su máximo objetivo es que todo sea "lo más real, natural y creíble posible". Una serie en la que, a pesar de no ser una 'sit-com', matiza la directora y guionista, "la comedia viene de las situaciones, no de que las dos protagonistas vayan de graciosillas".

"EL POSTUREO ES UNA COSA MUY ESPAÑOLA"

Ellas dos son Marta Martín y Saida Benzal, que retoman sus personajes de Hache y Belén de aquel corto para dar vida a dos jóvenes "muy auténticas y peculiares" pero que, aseguran, no son "una caricatura" de la gente de barrio. "Todo se hace desde una gran naturalidad y la comedia está en las situaciones. Ellas son reales, auténticas e incluso inocentes", apunta Benzal que destaca la "naturalidad" y la "potencia visual" de esta "comedia costumbrista".

"Yo soy de barrio, el mundo 'choni', los 'canis'... todo eso que se cuenta en la serie lo he visto desde chiquitita, así que tampoco me ha hecho falta muchos referentes, solo ha sido retroceder un poco en el tiempo", dice Martín que junto a su vieja amiga vivirá momentos "surrealistas" y "situaciones muy extremas" en un nuevo entorno en el que "todo son apariencias" y en el que estarán acompañadas de un elenco de secundarios en el que destacan nombres como Brays Efe, Itziar Castro, Javier Bódalo o Fernando Albizu.

"Han llegado a ese barrio por casualidad y se encuentran todo ese circo que las supera", adelantan las actrices que destacan que lo del postureo y ese afán por "querer aparentar" es "una cosa muy española". "Es el día a día de dos amigas muy peculiares, y eso es lo que va enganchar", concluye Martín.