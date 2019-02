Eighth Grade y ¿Podrás perdonarme algún día?, triunfan en los premios del Sindicato de Guionistas

Publicado 18/02/2019 11:33:34 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos de las películas que más han pasado desapercibidas esta temporada de premios han sido los grandes triunfadoras de la 71º edición de los WGA Awards (Writers Guild of America), los premios del Sindicato de Guionistas. Eighth Grade, la cinta escrita y dirigida por Bo Burnham, dio la sorpresa y se erigió con el premio al mejor guion original. La película de Marielle Heller, ¿Podrás perdonarme algún día?, basada en la biografía del polémico autor estadounidense Lee Israel, se alzó con el galardón al mejor guion adaptado, firmado por Nicole Holofcener y Jeff Whitty.

Esta es la primera vez que el largometraje ganador al mejor guion original en los WGA Awards no está nominado a los premios Oscar desde 2002, cuando el documental Bowling for Columbine de Michael Moore levantó el premio en la misma categoría sin ser candidato a los premios de la Academia.

Precisamente, el reconocido cineasta, nominado este año al mejor guion de documental por Fahrenheit 11/9, no se llevó el galardón. El premio fue para Ozzy Inguanzo y Dava Whisenant por Bathtubs Over Broadway, trabajo que se sumerge en el oculto y extraño mundo del entretenimiento corporativo.

En las categorías televisivas de los WGA Awards no hubo sorpresas. La maravillosa Sra. Maisel recogió el premio a mejor comedia y The Americans, a mejor drama. Barry fue elegida la mejor serie revelación; American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, mejor miniserie adaptada y Castle Rock, mejor miniserie original.

A continuación la lista completa de premiados de la 71º edición de los premios del Sindicato de Guionistas estadounidense:

CINE

MEJOR GUION ORIGINAL

Eighth Grade (por Bo Burnham)

MEJOR GUION ADAPTADO

¿Podrás perdonarme algún día? (por Nicole Holofcener y Jeff Whitty, basado en el libro de Lee Israel)

MEJOR GUION DE DOCUMENTAL

Bathtubs Over Broadway (por Ozzy Inguanzo y Dava Whisenant)

TELEVISIÓN

MEJOR COMEDIA

La maravillosa Sra. Maisel (por Kate Fodor, Noah Gardenswartz, Jen Kirkman, Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Amy Sherman Palladino)

MEJOR SERIE

The Americans (por Peter Ackerman, Hilary Bettis, Joshua Brand, Joel Fields, Sarah Nolen, Stephen Schiff, Justin Weinberger, Joe Weisberg, Tracey Scott Wilson)

MEJOR SERIE REVELACIÓN

Barry (por Alec Berg, Duffy Boudreau, Bill Hader, Emily Heller, Liz Sarnoff, Ben Smith, Sarah Solemani)

MEJOR EPISODIO DRAMÁTICO

Paean To The People (Homeland, escrito por Alex Gansa)

MEJOR EPISODIO CÓMICO

Chapter One: Make Your Mark (Barry, escrito por Alec Berg y Bill Hader)

MEJOR MINISERIE ADAPTADA

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace (por Maggie Cohn, Tom Rob Smith, basado en el libro Vulgar Favors de Maureen Orth)

MEJOR MINISERIE ORIGINAL Castle Rock (por Marc Bernardin, Scott Brown, Lila Byock, Mark Lafferty, Sam Shaw, Dustin Thomason, Gina Welch, Vinnie Wilhelm)

MEJOR COMEDIA/VARIETY TALK SERIES Last Week Tonight with John Oliver (por Tim Carvell, Raquel D'Apice, Josh Gondelman, Dan Gurewitch, Jeff Maurer, Daniel O'Brien, John Oliver, Brian Parise, Owen Parsons, Ben Silva, Will Tracy, Jill Twiss, Seena Vali, Juli Weiner)

MEJOR COMEDIA/SERIE DE SKETCH VARIETY Nathan For You (por Leo Allen, Nathan Fielder, Carrie Kemper, Michael Koman, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola)

MEJOR COMEDIA/ESPECIALES VARIETY

The Fake News with Ted Nelms (por John Aboud, Andrew Blitz, Michael Colton, Ed Helms, Elliott Kalan, Joseph Randazzo, Sara Schaefer)

MEJOR ANIMACIÓN

Bart's Not Dead (Los Simpson, por Stephanie Gillis)