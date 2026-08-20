1111506.1.260.149.20260820155034 Elísabet Benavent defiende la "denostada" novela romántica y best seller: "El público es soberano y decide lo que lee" - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo 28 de agosto llega a Netflix 'Toda la verdad de mis mentiras', serie protagonizada por Itziar Manero y Daniel Ibáñez. La ficción sigue a un grupo de amigos que ven su amistad tambalearse cuando emprenden un viaje en el que salen a la luz secretos ocultos hace tiempo. Elísabet Benavent, autora del libro homónimo en el que se basa la serie, defiende la novela romántica y los 'best seller', incidiendo en la necesidad de "dejar atrás" los prejuicios que siguen existiendo hacia lo que algunos tildan de "literatura menor".

"El público es soberano y decide lo que lee, y quién es alguien para decirnos que lo que leemos es correcto o incorrecto", proclama Benavent en una entrevista concedida a Europa Press, añadiendo que la comedia romántica es un género "denostado" y que "se ha considerado menor".

"Ya es momento de dejar atrás esos prejuicios porque creo que dicen más de la persona que los tiene", sentencia la autora de novelas como 'Valeria', 'Un cuento perfecto' o 'Fuimos canciones', que también han dado el salto a la pantalla.

En este punto, Benavent sostiene que "el entretenimiento es entretenimiento" y que "detrás de una comedia romántica puede haber muchos temas" y "mucho trasfondo". En todo caso, la escritora asume que los libros que llegan a un público amplio "siempre se miran un poco con condescendencia y por encima del hombro" y se consideran "literatura menor" o "de consumo".

"Sí que creo que contenidos que son mayoritariamente consumidos por mujeres tienden a ser menospreciados", señala Itziar Manero ('Las chicas están bien', 'Manual para señoritas'). "Y a la vez, creo que hay muchos hombres que son seguidores de la comedia romántica. Lo que pasa es que ahí hay algo que se relaciona con la masculinidad, que parece que cuesta aceptar que los hombres también se enamoran", apunta la actriz.

Manero, que protagoniza la serie dando vida a Coco, reconoce que siente "un poco de presión" por interpretar a un personaje que tantos lectores ya se han imaginado. Por su parte, Daniel Ibáñez ('Segundo premio', 'Pioneras. Solo querían jugar'), que interpreta a Marín, asegura que Benavent cuenta con "un 'fanbase'" de seguidores aunque, explica, él tomó la novela como una "referencia inicial" a partir de la cual fue desligándose para que la ficción adquiriera "identidad propia". Un proceso en el que asegura que la autora les dio "libertad" para construir un "nuevo universo".

LAS RUPTURAS DE AMISTAD, UN TEMA CADA VEZ MÁS PRESENTE EN LA FICCIÓN

En 'Toda la verdad de mis mentiras', un viaje en autocaravana para celebrar una despedida de soltera trae consigo una hecatombe para un grupo de amigos que ocultaban más cosas de las que imaginaban. "Las relaciones de amistad son imperfectas", señala en este sentido Clara Sans ('Celeste', 'Cardo'), que en la ficción da vida a Blanca quien, a punto de casarse, esconde algún que otro secreto. "Somos imperfectos y es imposible también mostrar algo muy puro, muy blando, porque es mentira", sentencia.

La serie plantea que una relación de amistad puede requerir los mismos cuidados que una de pareja. "Cuando hay una ruptura amorosa, o la vives tú en primera persona, parece que se para el mundo, y cuando estás discutiendo con un amigo o con una amiga, o cuando realmente rompes con esa persona, se dice mucho eso de 'esas cosas pasan'", señala Ricardo Gómez ('La suerte: Una serie de casualidades', 'Soy Nevenka').

El actor, que en la ficción interpreta a Gus, reconoce que "no se pone el foco de la misma manera" en ambas cuestiones. "Es igual de doloroso muchas veces. Yo mismo recuerdo tener que haber abandonado a veces amistades, y quedas en una cafetería de la misma manera que si fueras a abandonar una relación", rememora, por su parte, Ibáñez.

"La ficción ya está empezando a poner el foco en esto porque, de la misma manera que damos importancia a la amistad como esta red de seguridad que nos sostiene, también le damos importancia al dolor que crea el vínculo al desaparecer", explica Benavent, citando ejemplos de libros que abordan esta cuestión como 'Amiga mía' de Raquel Congosto o 'La amiga que me dejó' de Nuria Labari.

Al ser preguntada qué otras novelas suyas le gustaría que dieran el salto a la pantalla, la autora menciona 'Mi isla', así como 'Martina con vistas al mar' y su secuela. "No tengo ningún proyecto en marcha ahora mismo. Y si lo tuviera, no podría decirlo", asegura, entre risas.

Completan el reparto de 'Toda la verdad de mis mentiras' Brays Efe o Lucía de la Fuente. El guion, basado en la novela homónima de Benavent, corre a cargo de Montaña Marchena y Marina Pérez, que codirige la serie junto a María Togores.