Elvira Mínguez: "Me encantaría ver a Trump en 'Vida Perra'. A ver qué esquinas del parque de perros quiere conquistar"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 27 de marzo llega a Prime Video 'Vida Perra', serie protagonizada por Elvira Mínguez, Fernando Tejero, Jordi Sánchez, Ana Morgade, Berta Castañé y Carlos Areces. Ambientada íntegramente en un parque de perros, esta comedia utiliza ese "microcosmos de gente con ideologías y pensamientos diferentes" para abordar la convivencia y los roces entre "prácticamente desconocidos". "Me encantaría que apareciera Trump en 'Vida Perra'. Habría que ver qué esquinas del parque quiere conquistar", bromea Mínguez.

"En la sociedad hay polarización y conflictos políticos que son odiosos. En todos los años que tengo nunca he visto tanto odio de una ideología hacia otra", asegura Fernando Tejero en una entrevista concedida a Europa Press, donde indica que en una hipotética segunda temporada de 'Vida Perra' le "gustaría que se hablase más de política". "A la serie le cabe con su humor absurdo y satírico", considera el ganador del Goya por 'Días de fútbol', que interpreta a "un prejuicioso machista que quiere sentar cátedra y que cree que está por encima del bien y del mal".

Elvira Mínguez concreta esa idea y pone nombre propio a esa posible expansión de la serie a la sátira política. "A mí me encantaría que apareciera Donald Trump en 'Vida Perra'. Habría que ver qué territorios y esquinas del parque de perros quiere conquistar, cuál es suya y todo eso", señala la ganadora del Goya por 'Tapas'. Jordi Sánchez coincide en que llevar a la ficción ciertas derivas de la realidad podría ordenar el debate. "Estaríamos todos más de acuerdo con el tema de Donald Trump. No sé si habría tanta disociación de ideas", apunta el intérprete de 'La que se avecina'.

A partir de la polarización a la que alude Tejero, Sánchez lamenta que esta llegue a la conversación sobre los límites del humor y defiende que "se puede hacer humor de todo mientras haya distancia de por medio". "Tú no puedes hacer un humor de los nazis cuando acaban de invadir Polonia, pero lo puedes hacer ahora y no hay ningún problema", ejemplifica el actor, que subraya que "el tiempo te permite hacer humor sobre absolutamente todo".

"El sentido del humor es una de las características fundamentales de la inteligencia", observa Mínguez, que desplaza el foco de los límites del humor hacia el hecho de que esa frontera se haya convertido en un debate tan recurrente. "Si vivimos en una sociedad que pone palos a la comedia, poco dice de nosotros. Si vivimos en una época en la que hay un diálogo contínuo sobre qué sí y qué no en el sentido del humor, mal vamos", advierte la actriz.

Para Sánchez, esa mirada recelosa hacia la comedia tiene mucho que ver con que "hay una confusión terrible entre realidad y ficción que yo no comparto para nada". "Hay personajes absolutamente reprobables, pero tú eres una persona adulta que sabes lo que es una tele, un personaje de ficción y tienes la capacidad de distanciarte y reírte con él a pesar de que piensas que es condenable", reivindica.

EL PARQUE DE PERROS COMO "MICROCOSMOS"

El parque de perros aparece como único escenario de 'Vida Perra', que encuentra en él "un microcosmos donde hay gente con ideologías, pensamientos, sexos y niveles económicos diferentes", desvela Sánchez. "Es verdad que en los parques de perros te encuentras gente de todo tipo charlando, cosa que no suele pasar en la vida normal", reflexiona el actor, subrayando el valor de un lugar que condensa una amplia diversidad social.

De acuerdo con su compañero de reparto, Ana Morgade sostiene que el parque de perros es útil para "abordar cualquier cosa" al ser en punto de encuentro entre "prácticamente desconocidos que no tienen relaciones complejas entre ellos". Allí explica que las personas "van relajándose y bajando sus barreras" hasta que terminan mostrándose tal y como son.