Emilio Aragón vuelve con 'BSO', una "superproducción de televisión" que repasa la vida de sus invitados a golpe canción

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Emilio Aragón vuelve a la televisión con 'B.S.O.', formato híbrido que mezcla música y entrevistas en Movistar+. El programa, que se estrena el 2 de junio, cuenta con invitados como Los Javis, Joaquín, Raphael o Belén Rueda, que rememorarán momentos importantes de su vida a través de sus canciones favoritas.

"La vida de cada uno de los que estamos aquí tiene una banda sonora. Hay una canción que, cuando la escuchas, te recuerda a tu madre cocinando, a tu abuela, a aquel verano en el que conociste a un chico o una chica, aquel viaje, alguien que ya no está. La vida es una banda sonora y no me puedo imaginar la vida sin música", asegura Aragón en una rueda de prensa.

Este nuevo formato ofrece un espectáculo diferente en cada entrega y contará con música en directo, entrevistas, coreografías, humor y sorprendentes montajes audiovisuales. "El único sitio en que se puede hacer este programa es Movistar+. Nos habéis permitido experimentar y probar", afirma.

"Aquí delante veo a Alejo Stivel. Yo tenía muchísimas ganas de que viniera Alejo, pero a cantar una canción que no tuviera nada que ver con lo que él ha hecho. Ha hecho una versión de 'El rey' espectacular", adelantó.

El músico, productor, director y actor ha destacado que una de las mayores bazas del programa es la escenografía, adaptada a cada celebridad invitada. "Cada programa tiene la personalidad del invitado. Hemos tenido aquí una especie de feria tipo 'Big Fish', una playa con unas ruinas fenicias, un ambiente noventero con Los Javis...", adelanta.

Fernando Jerez, director de #0 y de contenidos de entretenimiento, define 'B.S.O.' como una "gran superproducción de televisión" con "elementos únicos pocas veces vistos". "Hay música en directo, hay danza. El cine también está de fondo", añade Aragón.

Solamente en los cuatro primeros episodios el espacio ofrece 30 actuaciones musicales con artistas como Bebe, Carlos Núñez, La Mari de Chambao, Anni B Sweet, Israel Fernández, Rozalén, Natalia Lacunza o Alice Wonder, entre otros. Pero para Aragón hay una actuación que tiene especial significado. "He cumplido un sueño, que ha sido cantar con Raphael. Fue un momento mágico", confiesa.

LA MÚSICA... Y LA VIDA

Aunque la música está en el centro, la historia de los invitados y el componente emotivo redondean el programa. "Incluso hay alguna toma en la que dices: 'Se le ha roto la voz o alguien ha pellizcado algo en la guitarra. Pero lo dejo, porque eso es verdad'. Eso es lo que el espectador recibe, tiene muchísima verdad", explica Aragón, que deja claro que no ejerce de entrevistador, sino que simplemente habla "de música y de la vida" con sus invitados.

El presentador admite que estuvo a punto de rechazar el proyecto. "Ya llevaba tiempo sin hacer nada, había dado un paso atrás porque la cámara lleva mucho tiempo", apunta. Fue durante el confinamiento cuando recibió la llamada de Jerez.

"Yo dije que me sentía muy halagado, que muchísimas gracias, pero que no", recuerda. "De alguna manera yo tenía un 'no' grabado en la frente. Pensaba: 'Tengo que seguir este camino'. Llega un momento en que el 'no' se convierte en un '¿por qué no?'" cuenta. Fue gracias a la insistencia de su familia y la libertad que le otorgó Movistar+ que decidió darle una oportunidad al proyecto.

REENCUENTRO CON BELÉN RUEDA

Gracias a 'B.S.O.' Aragón se ha reencontrado con Belén Rueda, su compañera en el popular concurso de los 90 'VIP'. "Con Belén me unen tantísimos recuerdos... Hubo momentos verdaderamente emocionantes. Incluso hay algunos momentos que me da rabia que no se puedan ver", rememora el artista, que califica a Rueda de "adorable".

"Si sabes escuchar al compañero vas a tocar bien, vas a interpretar bien, vas a charlar bien. El secreto está en saber escuchar al compañero", dice Aragón, que aplaudió la creación de nuevos formatos de televisión que, al igual que 'B.S.O.', mezclan géneros. "Estamos viviendo una eclosión de formatos nuevos, revisitando también antiguos. El entretenimiento en televisión bien hecho es necesario.", opina.

'B.S.O.' llega a Movistar+ el 2 de junio.