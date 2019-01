El escritor Niccoló Ammaniti debuta en la dirección con 'El milagro': "Está en tela de juicio lo que es Europa"

Actualizado 17/01/2019 18:14:34 CET

Sky España estrena el 22 de enero 'El milagro', la serie con la que el escritor italiano Niccolò Ammaniti debuta como director. Tras haber ejercido de guionista de las adaptaciones cinematográficas de sus propias novelas, el autor de 'No tengo miedo' o 'Anna' se atreve dirigiendo una historia inédita en lo que define como una "importante decisión" que ha cambiado su vida.

Ammaniti junto con la actriz Elena Lietti ha visitado Madrid para presentar la serie tras la buena acogida que 'El milagro' ha tenido en Italia. Ambos han hablado con Europa Press sobre una ficción que entremezcla thriller político con un espeluznante elemento fantástico. En plena crisis de gobierno, tras haber ofrecido un referéndum sobre la salida de Italia de la Unión Europea, al primer ministro Fabrizio Pietromarchi (Guido Caprino) le informan de un extraño acontecimiento: la aparición de una estatua de plástico de una virgen que llora continuamente sangre. Sin una explicación lógica y con un país al borde del caos, a Pietromarchi le surgen dilemas personales y morales.

Al contrario de lo que el público puede pensar inicialmente, Ammaniti no se ha inspirado en el exprimer ministro italiano Matteo Renzi. "Hubiera estado más pendiente de contentar a su electorado que de preocuparse por un fenómeno sobrenatural, hubiera dicho que no tenía tiempo", comenta Ammaniti, que dirige y produce los ocho episodios de la ficción. 'El milagro' combina política, mafia y sucesos extraordinarios, con los que el director aprovecha para narrar la fuerte crisis política que vive su país y que es extrapolable al resto de Europa.

"Describo un problema, una situación, que difícilmente puede mantenerse de forma constante. En casi todos los países europeos hay una tendencia de poner en tela de juicio lo que significa es Europa", comenta el autor que escribió la trama antes de la llegada de Matteo Salvini a la Vicepresidencia y al Ministerio de Interior de Italia. "La situación no era tan clara, aunque ya se intuía, lo que hizo que me costase poco imaginarme lo que sucede en la serie", declara.

Para la actriz Elena Lietti, que interpreta a Sole, la esposa del primer ministro italiano, lo que ocurre en 'El milagro' hace que la gente "se sienta responsable de sus propias acciones". "Es como un golpe en la mesa que viene desde el exterior, que intenta que cada uno ponga las cosas en su sitio, al haber una situación extrama", comenta.

"DIRIGIR FUE MUY DURO"

Ganador del premio Strega, el galardón literario con más prestigio de Italia, por 'Como Dios manda' en 2007, para Ammaniti fue "la necesidad visual" de ver la sangre que aparece en los ojos de la virgen lo que hizo que, tras la publicación de 'Anna' en 2016, optase por "crear un producto audiovisual".

"Me di cuenta que tenía la necesidad de narrarla de otra forma, no de escribir una novela. En general, casi siempre la literatura supera al cine en lo que se refiere a imaginar una situación, salvo con la sangre. La sangre tiene algo muy visual, muy especial, verla es una sensación que no puede describirse con palabras", declara.

Sobre la dirección, Ammaniti confiese que "fue mucho más duro" de lo que se había imaginado inicialmente. "Es muy difícil hacer entender lo que quieras a gente que tiene unas competencias diferentes", dijo, aunque también confesó que, no solo piensa repetir, sino que está ya "trabajando en una nueva serie".

NECESIDAD DE COPRODUCCIONES EUROPEAS

'El milagro' es una coproducción entre Italia y Francia. Ammaniti comenta que las coproducciones entre países europeos es "algo fundamental y necesario" para seguir trabajando en proyectos. "Hacer una película o una serie es muy costoso, la cooperación resulta imprescindible".

Sobre la importancia de que se importen y exporten más películas y series europeas, Elena Lietti comenta que, "como espectadora", le gusta ver "series y películas de diferentes países". "La calidad es buena, venga de donde venga. Vivimos en una realidad global y es muy rico conocer historias de países distintos", declara.

Dirigida por Niccolò Ammniti y coproducida por Sky Italia, Wildside y Arte France, 'El milagro' estará disponible en la plataforma de Sky España a partir del 22 de enero.