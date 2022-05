Jensen Ackles: "La temporada 3 de The Boys va varios pasos más allá en acción y violencia"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, estrena el 3 de junio la tercera temporada de 'The Boys'. Con sus dos primeras entregas la serie creada por Eric Kripke basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson revolucionó la ficción de superhéroes gracias a su contenido explícito y violento, un enfoque del que sus fans seguirán disfrutando de forma aún más amplificada en los nuevos episodios.

"En términos de acción y violencia la temporada 3 de 'The Boys' va varios pasos más allá", ha explicado Jensen Ackles en una entrevista concedida a Europa Press. El actor se ha incorporado en la tercera entrega en el rol de Soldier Boy, una suerte de versión retorcida del Capitán América de Marvel.

"El género de superhéroes lleva décadas con nosotros, nunca se fue. Yo crecí con 'Superman', 'Batman' y 'The Flas'h. Hay muchas versiones de estos personajes, pero siempre han sido héroes. Incluso 'El caballero oscuro' es una versión oscura de Batman, pero sigue siendo Batman. Lo que hace única y diferente a 'The Boys' es que hemos cogido esos personajes y hemos cambiado las tornas, los hemos hecho moralmente corruptos", expone el intérprete.

En el caso de Soldier Boy, se trata de una parodia oscura de Steve Rogers. "Soldier Boy es el superhéroe original. Luchó en la Segunda Guerra Mundial, era una estrella de cine, iba a la mansión Playboy, era una celebridad durante décadas. Desapareció y, cuando vuelve en la temporada 3, es un hombre de otro mundo. Es un pez fuera del agua en el mundo digital", adelanta sobre su personaje.

"Pensé que la temporada 3 sería más plana, pero sorprendentemente mantiene el nivel de una manera que no esperaba", agrega Ackles, que anteriormente trabajó con Kripke en 'Sobrenatural'. "En verano de 2020, en plena pandemia y confinados, llamé a Eric Kripke y le dije de broma: 'Voy a quedarme sin empleo, ¿por qué no me fichas para The Boys?'. Entonces me dijo que había un papel en la temporada 3", relata la estrella.

"Ha sido un año tranquilo. El Patriota está contenido y Carnicero trabaja para el gobierno bajo la supervisión de Hughie, nada menos. Pero los dos están deseando que la paz y la calma dejen paso a la sangre. Por eso, cuando el grupo se entera de que existe una superarma misteriosa, van directos a por Los Siete, se ponen en pie de guerra y desempolvan la leyenda del primer superhéroe: Soldier Boy", reza la sinopsis oficial de la temporada 3 de The Boys.

Junto a Ackles, 'The Boys' está protagonizada por Karl Urban como Carnicero, Antony Starr como Patriota, Laz Alonso como Leche Materna, Jack Quaid como Hughie, Erin Moriarty como Luz Estelar, Dominique McElligott como Queen Maeve, Jessie T. Usher como A-Train, Nathan Mitchell como Negro Oscuro, Karen Fukuhara como Kimiko, Chace Crawford como Profundo y Tomer Capone como Frenchie. La temporada 3 constará de 8 episodios y llegará a Amazon Prime Video el 3 de junio con el estreno de las tres primeras entregas.