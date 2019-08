Jude Law y John Malkovich, enfrentados en el tráiler de 'The New Pope', la serie de Sorrentino en HBO

Publicado 29/08/2019 13:06:20 CET

Jude Law en 'The New Pope', la serie de Paolo Sorrentino

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

'The New Pope', la serie de Paolo Sorrentino, ha lanzado su primer adelanto. La ficción televisiva, que continúa con la historia de 'The Young Pope', traerá de nuevo las andanzas de Pío XIII, el irreverente papa interpretado por Jude Law.

El adelanto parece corresponderse con los créditos iniciales de esta nueva temporada, dada su similitud con la cabecera de la primera entrega. Esta vez, Jude Law pasea apacible por una playa en la que luce su cuerpo fornido.

Enfrentado a él, pasea seguido de todo un séquito el personaje de Malkovich, acompañado, entre otros, del monseñor Gutiérrez, a quien vuelve a interpretar Javier Cámara. Un duelo de titanes que, sin embargo, no hace perder la sonrisa a Lenny Belardo.

https://www.youtube.com/watch?v=TAOD50blOKk

'The New Pope', la serie del director de 'La gran belleza, llegará a HBO este diciembre. Antes, tendrá su estreno mundial durante el Festival de Venecia, que se está celebrando en la actualidad, donde podrán verse dos episodios.