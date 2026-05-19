1088309.1.260.149.20260519123004 Llega 'Spider-Noir', la serie que encara la "tarea monumental" de fusionar cine negro y superhéroes: "Nunca se ha hecho" - EUROPA PRESS

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo 27 de mayo Prime Video estrena 'Spider-Noir', serie en imagen real basada en los cómics de Marvel y protagonizada por Nicolas Cage como una versión oscura del trepamuros que ejerce de detective privado en la Nueva York de los años 30. La ficción, que podrá verse tanto en blanco y negro como en color, fusiona varios géneros, siendo los más evidentes el cine negro y el de superhéroes y su reparto ha reflexionado sobre la curiosa mezcla.

Para Jack Huston, que en 'Spider-Noir' encarna a Flint Marco o el Hombre de Arena, la fusión de géneros funcionará porque, según declara en una entrevista concedida a Europa Press, a su parecer "nunca se ha hecho antes". "Creo que Oren [Uziel], nuestro maravilloso showrunner, guionista y, en cierto modo, creador, asumió la tarea, una tarea monumental, de fusionar el cine negro con los superhéroes de cómic y juntar esos dos elementos", explica.

Ahondando en este punto, el actor recuerda que Uziel "siempre decía una frase genial que era: '¿Y si estuvieras viendo una película de Humphrey Bogart, pero Humphrey Bogart resultara ser Spider-Man?'", señalando que "eso fue algo así como la inspiración" del proyecto.

Huston destaca que el mundo de la ficción es "un lienzo único y hermoso que nunca antes habíamos explorado" y añade que tampoco se había "profundizado en cada uno de estos personajes". En todo caso, asegura que "no hace falta ser fan de Spider-Man o el Spiderverse para disfrutar de esto". "Puedes venir sin saber nada y vivirás una experiencia increíble", adelanta, mientras que su compañero de reparto, Abraham Popola apunta también que, si eres fan "estarás en la gloria".

"Como fan estoy encantado de que esto exista y, además, siempre he querido ver una versión de Spider-Man más madura, realista y oscura, y eso es lo que tenemos aquí", expone Popola.

QUÉ ESPERAR DE LA VERSIÓN DE NICOLAS CAGE DE SPIDER-MAN

En cuanto a qué esperar de Cage y su encarnación del superhéroe, Li Jun Li, que da vida a Cat Hardy, alaba al intérprete y lo adecuado que es para el personaje. "No sé, es que es genial. Todo lo que hace, es Ben Reilly", expresa la actriz de títulos como 'Los pecadores' o 'Babylon'. "Bueno, sin desvelar nada, creo que gran parte de su interpretación se inspira directamente en Bogart", observa, un comentario que Huston completa señalando que también tiene algo de Bugs Bunny, el icónico conejo de los 'Looney Tunes'.

"Sí, él mismo [Cage] dice que su versión es un 70% Bogart y un 30% Bugs Bunny", coindice Li. La intérprete se muestra convencida de que "al público le va a encantar" el personaje de Cage y "se enamorarán de él al instante", destacando lo "divertido" que es, a la par que "capaz de conmoverte". "Y creo que también resulta muy auténtico, lo cual es alucinante, porque consigue que algo así funcione dentro de una idea tan conceptual", aporta Popola.

VILLANOS CON SUS PROPIAS LUCES Y SOMBRAS

Hablando de su propio personaje y de si se ajusta a los arquetipos del cine negro, Li admite que Cat "está concebida como la mujer fatal de Spider-Noir" pero destaca que "el tema general de la serie es que no hay un verdadero villano, que todos están pasando por sus propias dificultades y conflictos morales". Así, la intérprete revela haber tratado de encarnar a Cat con "tanta humanidad" como le ha sido posible.

"Es decir, a pesar de sus acciones y de las consecuencias de estas, creo que sigue siendo, en el fondo, una buena persona y que actuó por necesidad y por amor, y no creo que sea realmente una persona maliciosa", defiende la actriz.

Los ocho episodios de la serie, que llegarán a Prime Video el 27 de mayo, podrán verse en dos formatos: "auténtico Blanco y Negro" y "Color Verdadero" ('True-Hue Full Color').

'Spider-Noir' supone el primer papel protagonista de Cage en televisión, junto a este y los ya mencionados Li, Huston y Popola, completan el reparto de la ficción Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Karen Rodríguez y Andrew Caldwell, entre otros. Cabe recordar que la serie no supone la primera vez que Cage interpreta a la variante oscura y detectivesca del héroe arácnido, pues el actor ya había dado voz a una versión del personaje en 'Spider-Man: Un nuevo universo' y su secuela y es de esperar que vuelva a hacerlo en 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse', que llegará a los cines el 4 de junio de 2027.