Llega 'The Head', un thriller "extremo" en la Antártida: "Es como la versión violenta de las novelas de Agatha Christie"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

A las puertas del verano, el frío polar de la Antártida llega con 'The Head', un thriller "poco convencional, opresivo y extremo" dirigido por Jorge Dorado ('Mindscape', 'El Ministerio del Tiempo') y escrito por Álex y David Pastor ('Incorporated', 'Los últimos días'). La serie, de seis episodios, se estrena este 12 de junio en exclusiva a Orange TV. Una ficción con personajes confinados en un entorno extremadamente hostil que emula el estilo de las novelas de misterio de Agatha Christie. "Es una versión mucho más violenta", explica uno de los guionistas.

Producida por The Mediapro Studio en colaboración con Hulu Japón y HBO Asia, esta coproducción internacional narra cómo un reducido grupo de científicos queda confinado durante seis meses en la estación internacional Polaris VI, durante el pleno invierno en el Polo Sur.

Con el objetivo de mantener la base en funcionamiento, un día las comunicaciones con el exterior se pierden. La aparición del cadáver de uno de los miembros del equipo desatará un clima de angustia y miedo, pues el asesino es uno de ellos. La ficción se rodó en Tenerife, en un plató de 2.000 metros cuadrados en el que se reprodujo la estación internacional y la Antártida, también hubo secuencias grabadas en Islandia para las escenas exteriores.

Con un claro tono de suspense, uno de los objetivos de 'The Head' es mostrar el comportamiento de los seres humanos en condiciones extremas. "Queríamos salirnos de lo predecible, no buscábamos un blockbuster, sino que buscábamos centrarnos en conocer mejor las motivaciones de los protagonistas", explica Jorge Dorado en una rueda de prensa telemática, en la que alabó "la calidad de los guiones". "No dejan nada al azar, están magníficamente escritos", agrega.

"TODOS GUARDAN SECRETOS"

Pese a tener una atmósfera que invita a una historia de ciencia ficción, con clara inspiración en 'La cosa' de John Carpenter, puesto que "el Polo Sur en invierno es como estar en el espacio, pero en la Tierra, nadie está ahí", la intención de la ficción fue siempre la de tener "una trama real" en la que "lo monstruoso" está en la psique humana. "Cuando encierras a unos personajes, tienes que trabajar con su psicología, aquí el terror estará en ellos, en sus errores, en sus crímenes", detalla David Pastor.

Los protagonistas se conocen y cada uno guarda un enigma, relacionado con su pasado. "Todos esconden secretos, nadie es lo que parece. Mi personaje, Ramón, es un hombre muy visceral, algo primitivo, pero oculta cosas", confiesa Álvaro Morte, una de las caras españolas protagonistas de esta ficción que cuenta con actores de seis nacionalidades diferentes.

'The Head' está dividida en varias líneas de tiempo, al narrar el crimen a modo de flashbacks, con una resolución en el presente y a lo que se une varias escenas que explican el pasado de los protagonistas. "Todo está interconectado", comenta Ran Tellem, uno de los productores ejecutivos. "Es una serie con varias capas, que no será fácil de descifrar", añade Laura Fernández Espeso, también productora ejecutiva.

UNA SERIE SOBRE EL AISLAMIENTO

Los creadores y los actores consideran que el público comprenderá mejor la trama a raíz del confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus. "No teníamos idea alguna de la relevancia que tendría la serie sobre la lejanía y el aislamiento", comenta el actor Tom Lawrence, Miles en la ficción. "Está muy conectada con la actualidad, pese a haberse rodado antes de que sucediese todo esto", añade Pastor.

En un principio, 'The Head' está planteada como una producción de una sola temporada, "todos los misterios tendrán respuesta" al final de la serie. No obstante, no se descarta tener más entregas, pero de forma temática. "Le dimos muchas vueltas y finalmente vimos que era algo tan compacto, que no tenía sentido alargarlo", manifiesta Dorado, que recalca que "hay posibilidades" de "mantener la marca con otras historias e ideas similares".