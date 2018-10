Magia al servicio del FBI en El ilusionista, la nueva serie de TNT

Actualizado 09/03/2018 15:56:02 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

TNT estrena este lunes 12 de marzo El ilusionista, una serie producida por Greg Berlanti conocido por su trabajo en The Flash. Protagonizada por Cameron Black, un ilusionista interpretado por Jack Cutmore-Scott capaz de poner sus trucos de magia al servicio del FBI en los casos más enigmáticos.

Aquellos que no puedan esperar la versión doblada que se emitirá el martes a las 22.30 horas a partir del 20 de marzo, podrán disfrutar de la versión original con subtítulos un día después de la emisión en Estados Unidos.

Cameron Black es el mejor ilusionista del mundo, el maestro del engaño, un genio del escapismo, el mago más espectacular del momento...Pero su carrera de estrella televisiva se ha visto teñida por el escándalo. Alguien ha tejido un elaborado plan para acabar con su reputación y solo tiene una forma de descubrir quién ha sido: como asesor del FBI podrá tirar del hilo para saber quién pretende acabar con él.

Junto a los agentes del FBI Kay Daniels, Mike Alvarez y Janet Deakins pondrá fin a las peripecias de los criminales por escurridizos o brillantes que sean.

El ilusionista cuenta con la asesoría del ilusionista David Kwong, creador de los crucigramas del periódico The New York Times y consultor en el éxito cinematográfico Ahora me ves y con David Nutter, conocido por su trabajo en series como Juego de Tronos, como director del episodio piloto.

El elenco está compuesto por Jack Cutmore-Scott; Amaury Nolasco; Ilfenesh Hadera; Laila Robins; Lenora Crichlow; Justin Chon y Vinnie Jones.