Marta Hazas: "La nueva temporada de Velvet Colección es como una película aparte"

Publicado 12/09/2018 16:23:48 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

"La segunda temporada es muy concreta; teníamos la sensación de estar haciendo una película aparte". Así resume Marta Hazas, de nuevo en el papel de Clara Montesinos, la gerente de las galerías en Barcelona, la unión de los diez nuevos capítulos de Velvet Colección, que se estrenarán este viernes 14 de septiembre en Movistar +. Más thriller que nunca, se trata de la penúltima entrega de la ficción de Bambú, puesto que esta misma semana se ha confirmado que la tercera será también la última.

"En la primera temporada, Clara estaba muy centrada en la parte profesional", afirma Hazas acerca de la evolución de su personaje. "Sin embargo, en la segunda ya lo tiene todo más controlado y se deja llevar". La actriz cántabra se refiere, sobre todo, a los encantos del embajador iraní en España: Omar Ahmadi, personaje al que da vida Andrés Velencoso y que llegará a nuestro país de la mano de Farah Diba para poner patas arriba la tranquilidad del negocio.

La entrada en juego de este extraño provocará que Mateo (Javier Rey) regrese raudo y veloz de su exilio en Londres. "Viene a marcar territorio solo porque el hombre con el que Clara empieza a hacer negocios es mono", relata Hazas. "Lo cierto es que somos la horma del zapato del otro; siempre estamos con el 'ni contigo ni sin ti', pero luego Clara se va a Irán y... en Irán pasan cosas", se limita a adelantar la protagonista.

Las cosas, sin embargo, no saldrán como Clara tiene previsto ya que Omar oculta oscuras intenciones. Eso sí, Hazas deja claro que su personaje no necesita ayuda de nadie para salir del atolladero. "Mateo viene en plan James Bond, pero Clara no se deja rescatar y claro, se enfanga todavía más. Ya si eso se rescatará a sí misma, aunque al final tenga que darle la razón a Mateo en algunas cosas".

SUEÑOS Y TRAICIONES

Por si fuera poco, Omar no será el único que abuse de su confianza. El afamado empresario Eduard Godó (Imanol Arias), que hasta el momento siempre había sido "un hombre de palabra" con Clara, ahora "la está timando y dejando en manos del lobo solo por ganar en sus negocios", confiesa la actriz protagonista. "Omar saca la parte oscura de cada uno de los personajes de la serie. Es el espejo de ambición", sentencia.

Aunque es obvio que el mundo iraní tiñe de misterio la trama principal de esta temporada, Marta Hazas advierte de que Velvet Colección tiene muchas más cosas por contar. "Es interesante saber qué pasó con Raúl de la Riva (Asier Etxeandia), saber cómo evoluciona la relación de Pedro (Adrián Lastra) con esa chica misteriosa, ver a Jonás (Llorenç González), Paloma (Marta Torné), Marie (Andrea Duro), su sobrina Juliette que aterriza nueva...".

También será importante la presencia de Elena Pons, el personaje al que da vida Megan Montaner. Esta temporada se embarcara en una nueva colección que la enfrentara con Clara y hará que se tambaleen los cimientos de su relación. "Megan y yo somos superamigas en la vida real, así que ha sido superdivertido en la ficción poder meterse toda la caña del mundo".

En cuanto a las ausencias de dos amigas y compañeras como Paula Echevarría y Cecilia Freire en el rodaje de la segunda temporada, Marta Hazas asegura que "ha sido como cuando te cambian de colegio". Sin embargo, confiesa que no le ha dado tiempo a pensar mucho en su falta dado que "han entrado otros compañeros muy divertidos a nivel personal que me ha hecho recuperar esa vidilla". Además, concluye, "a nivel tramas me lo he pasado tan bien que esta temporada me ha gustado más si cabe que la anterior".