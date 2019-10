Michael Sheen, padre y asesino en serie en Prodigal Son, la nueva serie de TNT

Actualizado 17/10/2019 13:23:10 CET

Prodigal Son - TNT - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prodigal Son, la nueva serie policíaca de la TNT, se estrena en la cadena el próximo 21 de octubre a las 22:05 horas. A lo largo de sus 6 episodios, los espectadores acompañarán a Malcolm Bright, un psicólogo forense hijo de un asesino en serie al que da vida Michael Sheen, en una trama que incluye crímenes y grandes dosis de humor negro.

La serie cuenta la historia de Malcolm Bright (Thomas Payne), un psicólogo forense con amplios conocimientos sobre asesinos en serie cuyo padre, el doctor Martin Whitly (Michael Sheen) conocido como 'El Cirujano' acabó con la vida de al menos 23 personas. Familiarizado con los cadáveres desde muy pequeño, Malcolm intenta continuar con su vida tras la detención de su padre, pero los fantasmas del pasado reaparecen cuando el departamento de policía de Nueva York le pide que colabore para detener a un nuevo asesino.

Junto a Tom Payne (The Walking Dead) y Michael Sheen (Good Omens, Masters of Sex), el reparto principal se completa con Bellamy Young (Scandal) en el papel de la manipuladora madre del protagonista, Halston Sage (The Orville) como la hermana empeñada en que Malcolm abandone la investigación criminal y Lou Diamond Phillips (La bamba) en la piel del detective Gil Arroyo.

Todos los episodios estarán disponibles en el servicio de vídeo bajo demanda de los operadores después de su fecha de estreno en el canal.