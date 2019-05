Orden de actuación de Eurovisión 2019: Miki cerrará el festival con 'La venda'

Actualizado 17/05/2019 12:18:27 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Eurovisión 2019 ya tiene programado el orden de las actuaciones que se sucederán el sábado 18 de mayo. Y el representante español, Miki, que interpretará su tema 'La venda', será el que cierre el certamen antes del descanso final.

La gran final del certamen europeo tendrá lugar este sábado 18 de mayo en el pabellón 2 de Expo Tel Aviv (International Convention Center), con una capacidad para 7.500 espectadores. La cita se podrá seguir en La 1 y TVE Internacional, a las 21.00 horas.

El cantante catalán ocupa el puesto 26, el último de los participantes en el certamen musical, justo detrás de 'She got me' de Luca Hänni, representante de Suiza clasificado en la segunda semifinal; y 'Zero Gravity' de Kate Miller-Heidke, candidata de Australia, que obtuvo el pase en la primera semifinal.

Una vez acabe la actuación del que fuera concursante de Operación Triunfo, Madonna subirá al escenario para amenizar el descanso del show. La diva confirmó su participación en el certamen durante la segunda semifinal, que tuvo lugar el pasado jueves 16 de mayo. Madonna participará interpretando dos canciones: 'Like a prayer' y su nuevo single, 'Future', junto al rapero Quavo.

Además de la cantante estadounidense, los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones de la vencedora del año pasado, la israelí Netta; Conchita, Eleni Foureira, Mans Zelmerlöw y Verka Serduchka -con una actuación especial en la que intercambiarán canciones-; y Dana Internacional, ganadora del certamen hace veinte años.

El orden de actuación de los distintos países ha sido determinado por el productor del concurso Christer Björkman, junto con el supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión, Jon Ola Sand. Abrirá el certamen el representante de Malta, seguido de Albania, República Checa, Alemania, Rusia, Dinamarca, San Marino, Macedonia del Norte, Suecia, Eslovenia, Chipre, Países Bajos, y Grecia.

Israel, país anfitrión de Eurovisión 2019, actuará en el puesto número 14, y será seguido por Noruega, Reino Unido, Islandia, Estonia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Francia, Italia, Serbia, Suiza, Australia y, finalmente, España. La 64ª edición del certamen estará presentado por Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar y Lucy Ayoub.

ORDEN DE ACTUACIONES EN EUROVISIÓN 2019

1. Malta

2. Albania

3. República Checa

4. Alemania

5. Rusia

6. Dinamarca

7. San Marino

8. Macedonia del Norte

- Descanso

9. Suecia

10. Eslovenia

11. Chipre

12. Países Bajos

13. Grecia

14. Israel

15. Noruega

16. Reino Unido

- Descanso

17. Islandia

18. Estonia

19. Bielorrusia

20. Azerbaiyán

21. Francia

22. Italia

23. Serbia

24. Suiza

25. Australia

26. España