Miracle Workers, la comedia con Daniel Radcliffe y Steve Buscemi, se estrena el 29 de marzo en TNT

Actualizado 27/03/2019 11:46:41 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miracle Workers, nueva producción original de TNT, se estrenará el 29 de marzo a las 22 horas. La serie, con un total de siete capítulos de veinte minutos, narra las vicisitudes de las oficinas del Paraíso, en el día en el que Dios (Steve Buscemi) decide que quiere destruir la Tierra.

La comedia está basada en el libro What in God's Name, escrito por Simon Rich, guionista célebre por ser el más joven en comenzar a trabajar en Saturday Night Live. Miracle Workers está producida por Andrew Singer y Lorne Michaels, creador éste último de Saturday Night Live y productor ejecutivo de clásicos del humor televisivo como 30 Rock o los shows de Jimmy Fallon.

Miracle Workers relata cómo dos ángeles del Paraíso, Craig y Eliza, intentan convencer a Dios para no destruir el planeta tierra. Su plan será realizar un verdadero milagro: conseguir que dos humanos se enamoren.

Junto a Buscemi, Daniel Radcliffe y Geraldine Viswanathan protagonizan esta historia, que también cuenta en su reparto con Karan Soni, Sasha Compere o Jon Bass. Soni interpreta a Sanjay, la mano derecha de Dios, Compere a Laura, una joven que no se atreve a dar el primer paso en el amor, y Bass a Sam, un hombre tierno con poca confianza en sí mismo.

En la producción ejecutiva, además de los creadores de la serie, Lorne Michaels y Andrew Singer, participan Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Simon Rich y Jorma Taccone. El propio Rich es el creador de la serie, que está dirigida por Ryan Case, Maurice Marable, Jorma Taccone y Dan Schimpf.