"Movidas" increíbles en el tráiler de Virtual Hero, la serie de Movistar+ y Rubius

Actualizado 25/09/2018 16:42:01 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movistar+ ha lanzado un nuevo tráiler de su serie de animación original Virtual Hero, basada en los cómics homónimos publicados por el youtuber Rubius en 2015. La ficción llegará a la plataforma el viernes 12 de octubre. Los tres primeros episodios de la serie se preestrenarán en el Festival de Sigtes el próximo domingo 7 de octubre.

"No os váis a creer la de movidas que he vivido en las últimas horas", dice el personaje de Rubius tras desenfundar dos espadas en el avance de tan solo 20 segundos de duración. Virtual Hero, una animación con un estilo inspirado en el anime, relata las aventuras del mencionado personaje, uno de los 100 jugadores seleccionados para probar las gafas ORV, un nuevo servicio de realidad virtual experimental.

Directamente conectadas a la red neuronal de su cerebro, las gafas ORV le trasladarán a un universo de videojuegos que parecen reales: The Game Worlds. Lo que Rubius no imagina es que forma parte de un malvado y vengativo plan urdido por Trollmask, Master de The Game Worlds, quien mantiene a los 100 jugadores retenidos en este mundo virtual para que sean testigos de su victoria sobre él.

Junto a cuatro aliados inesperados (la guerrera Sakura, la alocada zombie Zombirella, el espectro ancestral Slimmer y la inteligencia artificial G4t0), Rubius luchará por liberar a todos del maléfico plan de Trollmask y de Demonika, su mano derecha, superando las pruebas de los diferentes mundos virtuales.

Virtual Hero, dirigida por Alexis Barroso y escrita por Juan Torres, ha contado con el Estudio Motion Pictures de Barcelona y Estudio Jaruyi de Corea del Sur para crear una animación con un estilo propio inspirado en el anime.