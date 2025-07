Movistar Plus+ presenta tres nuevas series originales en su apuesta por la "continuidad con ambición" - MISTA BOU / MOVISTAR PLUS+

- Jorge Pezzi agradece a Domingo Corral "todo el trabajo que ha dejado hecho y la herencia que me toca, que es una maravilla"

Una serie centrada en el universo 'OnlyFans' capitaneada por Alauda Ruiz de Azúa ('Querer'); la adaptación del libro 'El Proxeneta', de Mabel Lozano, desarrollada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva ('Antidisturbios'); y 'Matar a un oso', nueva ficción de Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo ('Crematorio'), son los tres nuevos proyectos de producción original de Movistar Plus+.

Jorge Pezzi, director de Ficción y Alianzas de Movistar Plus+, ha desvelado los tres nuevos proyectos de ficción en una presentación celebrada este jueves en Madrid, en la que agradeció a su antecesor, Domingo Corral, "todo el trabajo que ha dejado hecho y la herencia que me toca, que es una maravilla". Pezzi estuvo acompañado de Guillermo Farré, director del área de Cine Original y Cine Español de Movistar Plus+; Susana Herreras, gerente editorial de series originales de la plataforma; y Jorge Ortiz de Landázuri, líder de Originales de No Ficción de Movistar Plus+.

"Queremos seguir apostando por proyectos increíbles, diferenciales, con mucho riesgo, que nos den valor en la industria y nos permitan seguir siendo punta de lanza del audiovisual español. Queremos seguir siendo el faro del talento español", señaló Pezzi, cuyo objetivo es seguir siendo "la casa donde el talento quiera estar". "El cambio será hacer más, no hacer las cosas diferentes", proclamó, para después remarcar su apuesta por la "continuidad con ambición" y dar paso a los creadores de los tres nuevos originales de Movistar Plus+.

UN OSO Y ONLYFANS

'Matar a un oso' es el título de la serie de Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, que aborda el caso real de la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán durante la pandemia, un suceso que desencadenó una investigación criminal nunca vista en España por la muerte de un animal, con secreto de sumario y escuchas telefónicas.

"La historia de Cachou es sobre todo un atractivo y atípico relato policíaco, donde todos los elementos del género se ponen patas arriba cuando la víctima resulta ser un animal", señalaron los creadores, que prometen "una mirada seria a situaciones absurdas" en una serie que abordará "el choque entre las políticas globales y lo ancestral, lo tradicional" y planteará "cuál es nuestra verdadera relación con los animales".

Después fue el turno del nuevo proyecto de Isabel Peña y Eduardo Villanueva, que ya colaboraron en la aclamada 'Antidisturbios'. Una serie aún sin título, basada en el libro 'El Proxeneta', de Mabel Lozano, y que estará dirigida por Elena Martín Gimeno ('Creatura') y Sandra Romero ('Por donde pasa el silencio').

"Vamos a contar esta serie a través de tres puntos de vista: desde la historia de esta mafia española, desde el crecimiento de una unidad de la policía algo desconocida y, por último, desde las mujeres que llegan a España completamente engañadas. Este trío de universos nos apasiona porque es genuinamente real", señaló Peña, que destacó que, aunque la trama de la serie arranque a finales de los años 90, se trata de una problemática que "sigue muy vigente". "Esperamos que esté al nivel del compromiso que hemos adquirido con esta historia", concluyó.

Tras el éxito de su primera serie 'Querer', y con su segunda película, 'Los domingos', ya en fase de postproducción, Alauda Ruiz de Azúa prepara su segunda serie para Movistar Plus+. Se trata de una historia que coescribirá con Eduard Sola, aún sin título definitivo, y en la que, explicó la realizadora, explorará "el universo de las plataformas tipo OnlyFans donde muchas personas crean su propio contenido sexual para luego venderlo a terceros".

"Se trata de un fenómeno que crece exponencialmente y que desafía la percepción tradicional de la pornografía y la sexualidad 'online'. Sentimos que ahora mismo hay muchas más preguntas que respuestas en torno a este tipo de transacciones y de relaciones, y nos interesa plasmarlas a través de la ficción", apuntó.

YA EN RODAJE

Movistar Plus+ también ha actualizado el estado de otros tres títulos que se encuentran en fase de rodaje o postproducción. El primero de ellos fue 'Se tiene que morir mucha gente', serie sobre tres amigas creada por Victoria Martín y basada en su propio éxito editorial que, según Martín, "toca temas sobre la salud mental o la paternidad desde el punto de vista de la comedia".

Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr protagonizan la ficción que está dirigida por la propia Martín, junto a Sandra Romero y Nacho Pardo, y que tiene previsto su estreno en 2026.

Nacho G. Velilla ('Perdiendo el norte', 'Aída') viajará hasta marzo de 1981 para llevar a la pantalla el esperpéntico secuestro durante 25 días del delantero asturiano del F.C. Barcelona Enrique Castro, 'Quini' a manos de tres mecánicos en 'Por cien millones'.

Protagonizada por Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara como los tres secuestradores y con Agustín Otón como el futbolista Quini, la serie es, según el propio cineasta, el paradigma de la máxima de que "tragedia más tiempo es igual a comedia". "El secuestro se les alargó durante 25 días porque no tenían manera de cobrar el dinero. Los rocambolescos intentos de cobro, vistos desde hoy, con el tiempo que ha pasado, son muy cómicos", señala Velilla.

También el próximo año llegará a Movistar Plus+, 'Yo siempre a veces', serie creada por Marta Bassols y Marta Loza, relata la historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona. Una ficción protagonizada por Ana Boga y David Menéndez que presenta la maternidad "con sus cosas buenas y malas" y que busca, destaca Bassols, que "nos enamoremos de cuidar, que cuidar sea sexy".

ESTRENOS INMINENTES

Y en el horizonte más inmediato de Movistar Plus+ aparecen estrenos como la segunda temporada de 'Poquita fe', la aclamada comedia creada por Pepón Montero y Juan Maidagán que, de nuevo protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, se estrenará en septiembre de 2025, y 'Anatomía de un instante', serie escrita por Rafael Cobos y Fran Araújo basada en la novela de Javier Cercas publicada en 2009 sobre el intento de golpe de Estado del 23F. Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo protagonizan la adaptación dirigida por Alberto Rodríguez.

También antes de fin de año llegará a la plataforma 'El Centro', un thriller de espionaje que sigue a un grupo de oficiales de Inteligencia del CNI. Creada por David Moreno y con dirección de David Ulloa, está protagonizada por Juan Diego Botto, Elena Martín, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez.

Tras 'Celeste', Diego San José volverá a Movistar Plus+ con 'Yakarta', una serie protagonizada por la joven Carla Quílez y Javier Cámara, que encarnará en esta ocasión a Joserra, un desilusionado profesor de educación física y exjugador olímpico de bádminton que intentará reverdecer viejos laureles tras conocer a una talentosa adolescente.

ANTONIO X ALBA Y LA LUCHA DE LEIVA

También este año, llegarán a los cines dos películas documentales centradas en dos figuras de la música española. Por un lado, 'Flores para Antonio', un film que recorre la vida y la obra de Antonio Flores de la mano de su hija, Alba Flores. La película, dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta, se estrenará en cines el 10 de octubre.

Leiva es el protagonista de 'Hasta que me quede sin voz', un largometraje documental dirigido por Lucas Nolla, Mario Forniés y Sepia, que ofrece el retrato más íntimo del artista centrado en sus problemas en las cuerdas vocales, que le han obligado a pasar por quirófano en varias ocasiones, y su montaña rusa vital. El filme se estrenará en salas de cine en 2025 y, posteriormente, podrá verse en exclusiva en la plataforma.