Muere a los 69 años la actriz Ascen López, conocida por 'Muertos SL' y 'Machos Alfa'

Imagen de la actriz Ascen López. - AISGE

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actriz Ascen López, conocida por series como 'Muertos S.L.' o 'Machos Alfa', ha fallecido a los 69 años, según han informado en redes sociales la Unión de Actores y Actrices y la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE.

"Desde la Unión nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz", ha señalado la Unión de Actores, que ha acompañado el mensaje con una imagen de la actriz.

Por su parte, AISGE ha lamentado la noticia y ha calificado a Ascen López de "actriz enorme" y de ser una "reina televisiva". "Qué triste leer a los compañeros de la Unión que nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en 'Muertos SL', 'Machos alfa' o 'Sentimos las molestias'. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida", ha afirmado la entidad.

La actriz nació en Ávila en 1957 y ha trabajado en series como 'Cuéntame', 'Águila roja', 'Acacias 38', 'Velvet', 'Caronte', 'Servir y proteger', 'Nasdrovia' o 'El inmortal', entre otras. En teatro ha participado en el musical de 'Billy Elliot', en 'Luces de Bohemia', de Alfredo Sanzol, o en 'El cuaderno de Pitágoras'.