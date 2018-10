Niños y ancianos descubren en #0 las Cosas de la edad

Actualizado 04/09/2018 16:19:26 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

#0 (Dial 7) presenta Cosas de la edad, una emotiva experiencia televisiva sobre la relación entre niños y ancianos. El canal de Movistar estrena el programa el próximo lunes 10 de septiembre a las 22:00 horas.

A lo largo de 6 semanas, un grupo de 10 niños de 4 años visita una residencia de mayores para acompañarles en su día a día y hacer distintas actividades con ellos. Juntos, compartirán experiencias y actividades en la residencia, en su jardín o en su huerto.

Un grupo de expertos formado por Jose Luis Linaza, un psicólogo evolutivo; Mariano Sánchez, un sociólogo intergeneracional y Patricia López, una geriatra. Estos profesionales observan y evalúan los progresos en cada grupo durante los 6 programas de Cosas de la edad.

Cosas de la edad busca demostrar que la veteranía y el cariño a la hora de contar anécdotas son la mejor enseñanza para los que tienen toda la vida por delante. Por su parte, la inocencia y la vitalidad de los niños tienen la capacidad de curar y rejuvenecer a los que ya han atravesado la mayor parte de la vida.

Esta producción de Movistar+ es una adaptación de Old People's Home for 4 years old, el exitoso formato de Channel 4 que demostró la eficacia de las terapias intergeneracionales.