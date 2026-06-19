Pablo Chiapella protagoniza Olivia, una serie que apuesta por "escuchar" para reducir la brecha generacional - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo 1 de julio Disney+ estrena 'Olivia', serie protagonizada por Pablo Chiapella. En la ficción creada por David Troncoso y Flipy, el actor da vida a Mario Rey, un conocido presentador del tiempo que, tras cometer un error garrafal en su trabajo, se ve obligado a esconderse junto a su hija Olivia para escapar del revuelo mediático. Una huída que le llevará de regreso a su tierra natal, donde tratará de reconstruir tanto su relación con su padre, Tomás, a quien lleva años sin ver, como con su propia hija.

"Esta serie va un poco de eso, de intentar que, a pesar de las diferencias que se han generado en distintas generaciones, lleguen a un punto en común. Y en este caso es la importancia de la familia y de respetar al de enfrente y, sobre todo, escuchar", señala Chiapella en una entrevista concedida a Europa Press. El actor de 'La que se avecina' explica que, desde su posición como padre, trata de "luchar cada día" contra esa brecha generacional para "intentar hacerla cada vez más corta" aunque, apunta, es inevitable que exista.

"Las luchas generacionales siempre han existido. Yo las pasé con mi padre e imagino que las estaré pasando con mis hijos", afirma Nancho Novo ('La ardilla roja', 'Sueños de libertad'), que en la ficción da vida a Tomás, el padre de Mario y abuelo de Olivia. "Yo creo que es lógico. Está aquello freudiano de matar al padre", señala el actor, incidiendo en que "es un momento por el que pasamos todos".

"Esas brechas generacionales o esos conflictos que hay entre generaciones se resuelven en el momento en el que se sientan a la mesa y se ponen a escucharse los unos a los otros", apunta Lamine Thior. El intérprete, que ha trabajado en series como 'La ley del mar' o 'Servir y proteger', da vida a Iván, un personaje que trata de tender puentes entre Oliva y su abuelo.

"Siempre hace falta escucharnos más entre todos", aspotilla Lalachus, que en la ficción da vida a Sol, la dicharachera dueña del bar del pueblo. La cómica y colaboradora en 'La revuelta' reivindica la importancia de escuchar a la gente joven que, asegura, "siempre tiene algo que decir".

"EL ÉXITO ES RELATIVO, NO ES SOLO LABORAL"

Chiapella explica cómo el protagonista de 'Olivia' reconecta "con su pasado y con sus orígenes" cuando le despiden del trabajo y deja atrás la ciudad para volver a su pueblo. Novo señala que su personaje, Tomás, "crece al darse cuenta de los seres humanos que tiene al lado". "Y yo creo que el mensaje es ese: fijémonos en quien tenemos al lado, no lo dejemos pasar de largo porque creamos que hay cosas más importantes", apunta.

"Vivimos a 1.500 revoluciones y nunca te paras a pensar exactamente qué es lo que quieres", señala Thior. "Tienes claro qué es lo que la sociedad espera de ti, cuál es el sinónimo de éxito, pero creo que a muchos nos ha pasado que, cuando consigues aquello que crees que deseas, llega un momento en el que te sientes super vacío", explica. "Bueno, y que el éxito es relativo. El éxito no es solo laboral", apunta Kira Miró ('Machos Alfa, 'La desconocida'), que en la serie da vida a Nuria.

compuesta por seis episodios, completan el reparto de 'Olivia' nombres como María Schwinning, Fernando Tejero, Enrique Villén, María Barranco, Camila Rojas, Agustín Jiménez, J. J. Vaquero y Diego Arjona.