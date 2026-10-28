Podemos escoge al actor Patxi Freytez para encabezar su lista al Senado por Madrid

Archivo - El actor Patxi Freytez, en la representación de la obra Casa de muñecas, de Henrik Ibsen, en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, a 16 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor navarro Patxi Freytez, conocido por series como 'El comisario' y 'La caza', y parte del reparto de 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar, encabezará la candidatura de Podemos al Senado por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así figura en la lista presentada por la formación morada publicada en este miércoles en el BOE, donde aparece como 'número dos' en esa papaleta la antropóloga social María Laura Martín Chiappe, exsecretaria de Gabinete de Irene Montero cuando era ministra de Igualdad y actualmente su asistente local en el Parlamento Europeo

Francisco Freytez Pérez, conocido artísticamente como Patxi Freytez, nació en Pamplona en 1967, aunque desde pequeño residió en Logroño, donde comenzó su trayectoria teatral a los 16 años. Posteriormente se trasladó a Madrid para continuar su formación como actor y participar en distintos montajes teatrales.

En su trayectoria cinematográfica destacan su participación en 'A los que aman' (1998), de Isabel Coixet, y 'Todo sobre mi madre' (1999), de Pedro Almodóvar. También intervino en la serie 'Ellas son así' y alcanzó especial popularidad por su interpretación de Mikel Miralles en 'El comisario', además de participar posteriormente en la miniserie 'El padre de Caín', donde interpretó al sargento Delgado, y dos temporadas der 'La Caza', entre otros trabajos cinematográficos y teatrales.