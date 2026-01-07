Archivo - Roberto Leal, contra el edadismo en 'Nos vamos de madre': "Tiene 70 años y va a servir de ejemplo para muchos" - ATRESMEDIA - Archivo

'Nos vamos de madre', programa en el que Roberto Leal ayuda a su madre a superar sus miedos, llega a Antena 3. A lo largo de cuatro episodios, madre e hijo se embarcarán en un viaje que les llevará por distintos puntos del mundo, empezando por Estambul en su primer episodio, que ya está disponible en Atresplayer, pero que también supondrá un periplo "emocional".

"Mi madre tiene 70 años y creo que va a servir de ejemplo para muchas personas", asegura el presentador en una entrevista concedida a Europa Press en la que confiesa que este "viaje también emocional" le ha dado la oportunidad de "tener conversaciones que jamás había tenido" con su madre. "Al final surgen cuando tienes tiempo de escuchar y hacer preguntas que no haces en tu día a día", apunta.

"A quien le guste 'Pasapalabra' va a ver a un Roberto muy diferente porque yo aquí soy el hijo de la Mercedes, no soy el Roberto de 'Pasapalabra'", adelanta Leal. En este sentido, señala la "responsabilidad social total" que conlleva su oficio, matizando que esto incluye no solo al ámbito de la televisión, sino a "todos los que nos dedicamos a comunicar".

"Incluso gente que se dedica a ofrecerte: 'Oye, mira, pues yo me he puesto este jersey que para mí es maravilloso'. Hablamos de gente influyente; creo que todos tenemos una responsabilidad", afirma. "Yo me he dedicado al entretenimiento, pero estoy licenciado en Periodismo y no dejo de medir cada palabra que sale de mi boca", asegura.

El presentador insiste en que, aunque "consumamos" contenido, tanto en televisión como en redes sociales, "de manera casi caníbal", "es interesante pegar un frenazo y saber que no es ninguna broma". "Hay gente muy joven que tiene acceso a redes sociales que pueden pensar que la vida real es la que están viendo a través de una pantallita de 9:16, y no es así", sentencia.

Leal confía en que 'Nos vamos de madre' pueda reunir distintas generaciones en torno a la televisión aunque, señala, "hoy en día es más difícil porque tenemos mil posibilidades, mil plataformas, mil estímulos". "No es ni mejor ni peor. Es simplemente diferente", matiza.

TIEMPO DE CALIDAD CON NUESTROS PADRES

A diferencia de otros 'relity shows' basados en la confrontación, en 'Nos vamos de madre' "el único enfrentamiento que hay es ante un miedo", adelanta Leal. Además, explica que el programa incluye conversaciones que "iban surgiendo de manera natural" y que le han permitido descubrir una nueva faceta de su madre. "Nunca me había parado a preguntarle: 'Oye, mamá, ¿qué cosas se te han quedado por hacer?'", reflexiona el presentador, manifestando que "esa parte del programa es tan importante como la de entretenimiento y diversión".

"Todos tenemos una madre, un padre, y todos deberíamos aprovechar la oportunidad, estando ellos todavía con nosotros, de conocerlos un poco más", incide. "No les preguntes dónde están tus calcetines; pregúntales si todavía les queda algo por hacer o a dónde les gustaría viajar contigo", plantea Leal.