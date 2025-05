RTVE avanza que la UER se abre a una "reforma pactada" de la votación, a reflexionar sobre Israel y a auditar Eurovisión

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Eurovisión, Martin Green, ha remitido una carta al presidente de RTVE, José Pablo López, en la que se abre realizar "una reflexión conjunta" sobre la participación de la televisión pública de Israel en el concurso, a llevar a cabo una "reforma pactada" del sistema de voto y de televoto, y a una auditoría independiente externa.

Así lo ha explicado el presidente de RTVE, José Pablo López, en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el marco de su comparecencia periódica para rendir cuestas sobre su gestión. López ha señalado que recibió la carta de Martin Green el pasado lunes 26 de mayo.

En su intervención, López ha defendido que "el entretenimiento no es una ocasión para la irresponsabilidad y para la indiferencia" y que la postura que ha mantenido RTVE, a partir del debate previo que se había realizado dentro de los órganos de gobierno de la propia Corporación en el Consejo de Administración, "ha producido por primera vez en los últimos años un movimiento dentro de UER", que "ha merecido la pena".

Según el presidente, ese movimiento "ha cristalizado en una carta" que recibió de Martin Green, donde ya se abre a una reflexión conjunta sobre la participación de la televisión pública de Israel en el concurso y a realizar una reforma pactada del sistema de voto y de televoto del Festival de Eurovisión.

La UER, según ha detallado López, también ha aceptado una auditoría independiente externa, que en este momento se está realizando por parte de EY. "Pero no tenemos todavía acceso a los datos de esa auditoría, ni sabemos bajo qué términos se ha realizado esa auditoría", ha matizado el presidente de RTVE.

En cuarto lugar, la UER se abre "a adoptar medidas más fuertes" frente a las interferencias externas que se hayan producido durante la celebración del Festival. "Y por último, y esto me parece también muy importante, a que tengamos suficientes garantías de independencia del Festival frente a sus patrocinadores", ha remarcado López.

"Creo que no se ha realizado, desde la Unión Europea de Radiodifusión, una gestión correcta de este asunto y que espero que podamos conjuntamente todos los países miembros de la UER poder adoptar las medidas necesarias", ha subrayado.

La sesión de este jueves ha estado protagonizada por las numerosas preguntas sobre al festival. Respecto a los comentarios de los locutores españoles en la última edición del festival, López ha afirmado que no entiende "cuál es el problema o la dificultad que la UER encuentra en este tipo de declaraciones".

DIMENSIÓN POLÍTICA DEL FESTIVAL

"Creo que no se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que el Festival de Eurovisión no tiene una dimensión política", ha declarado, al tiempo que ha añadido que "siempre" la ha tenido y que "la neutralidad en este caso no debe asociarse a la equidistancia y mucho menos a la indiferencia, nunca cuando se trate de denunciar, como es en este caso, una agresión como la que se está produciendo en Gaza".

En este sentido, el presidente de RTVE ha zanjado: "A pesar de las críticas que hemos recibido durante estas dos semanas desde la celebración del festival, lo volveríamos a hacer igual".

Ha denunciado los ataques que han recibido periodistas de la casa, como Almudena Ariza o Xabier Fortes, tras los mensajes emitidos por RTVE. "Desde aquí, mi solidaridad para todos ellos y para todas aquellas acciones que quieran iniciar en relación con las injurias que se han producido durante este tiempo", ha remarcado.

DESCARTA ROMPER CON LA UER

No obstante, José Pablo López ha rechazado que RTVE haya desafiado a la UER, "nada más lejos de la realidad", y que esta polémica suponga una ruptura de España con dicha organización. "Vamos a estar presentes en todos los foros y vamos a defender en ellos nuestro compromiso con la paz, nuestro compromiso con los derechos humanos. Lo mismo que dije que el silencio no era una alternativa, creo que no estar no es tampoco una alternativa. Y debemos estar presentes en estos foros", ha afirmado.

Por otro lado, ha rechazado la política de banderas de Eurovisión. "No hemos podido volver a ver a ningún participante llevando la bandera de Ucrania, en solidaridad con Ucrania, salvo la propia delegación de Ucrania. Creo que esto también hay que decirlo y que es una norma absolutamente sin sentido la que se ha impuesto por parte de la UER", ha zanjado.

Además, López ha dicho que el colectivo LGTBIQ+ es "uno de los que más apoya Eurovisión" y, por otra parte, "prohíben" su bandera. "Esto en mi pueblo le llaman un pinkwashing de manual, el que hace actualmente la UER con el asunto de la bandera LGTBI. No se puede estar haciendo una cosa y la contraria. Basar la recuperación del festival en el colectivo LGTBI y a la vez prohibir sus símbolos", ha criticado.

Por último, el presidente de RTVE ha rechazado el "apaleamiento público al que se ha sometido a la delegación española" en Eurovisión, "no por el puesto" obtenido en concurso, sino "fundamentalmente por motivos políticos". "Todos los integrantes de la delegación española no solamente tienen mi respaldo, tienen mi apoyo y tienen asegurada, si ellos lo desean, la continuidad en sus puestos", ha concluido.