RTVE Digital reúne este viernes a los últimos representantes de España en Eurovisión en un concierto desde sus casas

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

RTVE Digital reúne este viernes 1 de mayo a los últimos representantes de España en el Festival de Eurovisión, que protagonizarán un concierto desde sus casas. La edición 2020 del certamen europeo tuvo que ser suspendida como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

De esta forma, la Corporación pública ha explicado que el concierto 'online' de 50 minutos de duración, titulado '#Eurobalcón', podrá seguirse en streaming en RTVE Digital y en Twitter a través de Periscope.

Entre los artistas que participarán destaca el representante actual de España, Blas Cantó, con su canción 'Universo'. Junto a él estarán Miki Núñez con 'La venda'; Manel Navarro y su 'Do it for your lover'; Barei y 'Say yay!'; Edurne con 'Amanecer'; Ruth Lorenzo y su 'Dancing in the rain'.

El grupo El sueño de Morfeo con el tema 'Contigo hasta el final'; Pastora Soler y 'Quédate conmigo'; Lucía Pérez con 'Que me quiten lo bailao'; Daniel Diges y 'Algo Pequeñito' y Soraya Arnelas con 'La noche es para mí' también estarán presentes en la cita musical.

En el evento estará además Melani, la representante española en Eurovisión Junior 2019, que conquistó la tercera plaza con 'Marte'. "Todos ellos interpretarán versiones muy especiales de sus temas eurovisivos", ha adelantado RTVE.

#Eurobalcón, presentado por Tony Aguilar, es una iniciativa enmarcada en la programación especial que RTVE ha preparado para rendir homenaje al Festival de Eurovisión tras la cancelación de la 65ª edición a causa del coronavirus.

Por otro lado, La 1 y RTVE Digital emitirán el próximo 16 de mayo, a las 21.00 horas, 'Europe shine a light', un show que reunirá a los 41 artistas de este año que interpretarán el tema ganador de 1997, 'Love shine a light', que da nombre al programa. La Unión Europea de Radiodifusión, junto a las emisoras neerlandesas AVROTROS, NPO y NOS, ha organizado este formato.