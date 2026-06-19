Ryan Condal: 'La Casa del Dragón' "interactúa con la política actual" pero no es "una alegoría contemporánea" - CONTACTO

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 22 de junio llega a HBO Max el primer episodio de la tercera temporada de 'La Casa del Dragón', precuela de 'Juego de Tronos'. La serie adapta pasajes del libro 'Fuego y sangre' de George R. R. Martin y narra una cruenta guerra civil por el Trono de Hierro en el seno de la familia Targaryen, conocida como Danza de los Dragones. A pesar de ambientarse en un mundo de fantasía, resulta posible establecer paralelismos entre la ficción y la realidad, si bien ese no era el objetivo del showrunner, Ryan Condal.

"No estoy escribiendo una alegoría contemporánea", ha expresado Condal en una rueda de prensa virtual con varios medios, entre los que estuvo presente Europa Press. El realizador señala que 'La Casa del Dragón', empezó a desarrollarse en 2019 y "terminará en 2028 o por ahí", explicando por tanto que "sería un error intentar que fuera una alegoría exacta de lo que está pasando hoy en día".

Condal admite que, tanto la serie como el libro en el que se basa, tratan cuestiones que son "universales a lo largo de la historia y en la era moderna" como, por ejemplo, "las mujeres y el poder", algo que "no solo es relevante hoy en día" sino que siempre ha sido un gran tema. "Así que no, en absoluto nos dejamos influir o modificar por la actualidad", asegura.

En todo caso, aunque el showrunner trata de "mantener cualquier tipo de comentario de actualidad fuera de la serie en la medida de lo posible", es consciente de que no puede "controlar lo que la gente interpreta". "Pero lo que hacemos es contar una historia y no estamos tratando de ser un ensayo sobre temas políticos y de actualidad", repite.

Pero el realizador no niega que la serie pueda interactuar de alguna manera con la realidad y destaca cómo en el universo creado por Martin se subvierten imágenes comunes de la alta fantasía, como el concepto de "el elegido" o las ideas de "la predestinación y la profecía". Y es que, Rhaenyra Targaryen no es como Luke Skywalker en 'Star Wars' o Frodo y Aragorn de 'El señor de los anillos'.

En este sentido, la ficción explora lo que ocurre cuando al personaje principal se le dice "que los dioses lo han elegido para gobernar y le han otorgado el poder de seis dragones". "En algún momento empiezan a creerse su propia propaganda. Y creen que pueden hacer cualquier cosa", apunta Condal. "Y me encanta cómo eso interactúa con la política actual y la historia reciente, y la forma en que la gente asciende al poder y esos escenarios políticos monárquicos/autocráticos", añade.

EL SHOWRUNNER RESPONDE A LAS CRÍTICAS DE LA TEMPORADA 2

La anterior temporada de 'La Casa del Dragón' provocó reacciones muy divididas, sobre todo por su final pero, según el showrunner, no ha afectado a la dirección que ya habían decidido seguir. "Seguimos adelante con el plan que teníamos desde el principio y la serie siempre ha sido así: tenemos un plan y no vamos a hacer caso al ruido que surja por el camino", declaró.

El realizador es consciente de que se trata de una serie de cuatro temporadas en la que hay que esperar al menos dos años entre entregas, pero señala que, "al fin y al cabo, se trata de una sola historia". Así, equipara esta actitud a "enfadarse por algo a mitad de camino", como si, al ver una obra de teatro, alguien se molestara por un giro cuando aún quedan actos por delante.

"Entiendo la frustración. Es mucho tiempo y hay una larga espera entre temporadas", reconoce Condal, pero prometiendo que valdrá la pena. "Creo que la paciencia de todos se verá recompensada dentro de un par de semanas", apunta.

La tercera (y, según apunta todo, penúltima) temporada de 'La Casa del Dragón' constará de 8 episodios que llegarán semanalmente a HBO Max a partir del lunes 22 de junio. Forman parte del reparto Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham y James Norton. Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain y Barry Sloane completan el elenco.