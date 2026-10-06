Las seis protagonistas del musical 'SIX' actuarán gratis en Madrid por el Día de la Hispanidad

Las seis protagonistas del musical 'SIX' en escena. - SIX

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las seis protagonistas del musical 'SIX' actuarán gratis el próximo 12 de octubre en la Plaza de España de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad, dentro de la programación de las Fiestas de la Hispanidad 2026.

La actuación, de acceso libre para el público, comenzará a las 20:00 horas y servirá como antesala del concierto de Carlos Baute, que se celebrará después en el mismo escenario. Las intérpretes ofrecerán una selección de números musicales del espectáculo, según ha informado la producción este martes.

Para esta actuación, las protagonistas saldrán del Teatro Gran Vía, donde se estrenó el musical el pasado mes de septiembre. La producción ha señalado que el musical está recibiendo una "gran acogida" tanto de la crítica especializada como del público desde su llegada a Madrid.

'SIX' se trata de la primera adaptación en castellano del espectáculo creado por Toby Marlow y Lucy Moss. El reparto lo componen Clara Lanzani como Catalina de Aragón; Udara Zubillaga como Ana Bolena, y Beatriz Santana como Juana Seymour. Completan el elenco Liz Tatis como Ana de Cléveris; Arianna Galletti como Catalina Howard y Alba Egilo como Catalina Parr.