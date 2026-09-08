El Serielizados 2026 tendrá a Ferran Adrià, Hagai Levi, Carmen Machi y Rodrigo Sorogoyen

Carmen Machi en 'Celeste' (T2). - SERIELIZADOS

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Serielizados 2026, que se celebrará del 19 al 28 de octubre en Barcelona, tendrá como invitados al chef Ferran Adrià, el guionista Hagai Levi y la actriz Carmen Machi, entre otros, mientras el director Rodrigo Sorogoyen y la cómica Victoria Martín formarán parte del jurado de la Sección Oficial Internacional.

La Sección Oficial Nacional ha sumado las series originales 'Matar a un oso', de los hermanos Sánchez-Cabezudo, y la segunda temporada de 'Celeste', en estrena mundial, en la que participa Carmen Machi, informa el festival en un comunicado de este martes.

La Sección Oficial Internacional incluirá 'Ann Droid', creada y protagonizada por Diane Morgan ('La vida según Philomena Cunk'); 'Negocios turbios'; 'Camaradas'; 'A Better Place'; 'Naked', y 'Etty', en el marco de la cual vendrá su creador, Hagai Levi.

Ferran Adrià ofrecerá una charla sobre cocina y series, en la que charlará con el periodista Marc Casanovas sobre 'Gènesi', una ficción sobre el ascenso del restaurante El Bulli, entre otros.

Entre otros, el Serielizados acogerá también el estreno español de 'Lorne', película documental sobre Lorne Michaels, creador del programa de humor estadounidense 'Saturday Night Live'.